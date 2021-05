Picazo cree que Bal será clave para formar Gobierno: "Hay que elegir si Vox o Cs deciden las políticas de Madrid"

En una entrevista con Europa Press, Picazo ha lamentado el clima de "crispación" que se está viviendo a lo largo de toda la campaña electoral, escenario "provocado por algunos partidos"; mientras que el candidato naranja es "el más preparado y el único que está haciendo propuestas".

Todo ello en un escenario que le parece "una confrontación que recuerda a 1936, donde se habla de fascismo, de comunismo, pero no de propuestas, ni de empleo, ni de educación, ni de sanidad ni de la pandemia".

"Incluso en el debate me avergoncé de la manera en la que se trataron unos y otros y del poco interés que mostraban. Parece que no tienen interés en esta campaña. No quieren que ganen los vecinos ni los ciudadanos, sólo pretenden dos bloques polarizados", ha lamentado Picazo, quien, por contra, defiende a Bal como la propuesta que busca "políticas sensatas y moderadas".

Su previsión es que Ciudadanos mantendrá Grupo Parlamentario y se dedicará a hacer "política útil" en la Asamblea madrileña, ya que es la única formación "que hace lo que se supone que hacen los políticos, que es trabajar".

En su deseo está que la representación de Cs sirva para sumar y poder entrar en el Gobierno dejando fuera a Vox. "En estas elecciones se trata de ver si va a ser Vox o Cs el que decida las políticas de Madrid", ha apuntado.

Así, en su opinión, el PP de Isabel Díaz Ayuso aún "no ha dicho que no vaya a gobernar con Vox", pero ve "el campo abierto" antes de abrir las urnas.

ALABA LA ACCIÓN DE GOBIERNO DE CS

En este punto, ha reivindicado toda la acción de Gobierno que ha ejercido Cs con Ignacio Aguado como vicepresidente durante la pasada legislatura, recordando políticas en materia de Cultura a cargo de una consejera naranja, mismo caso que, por ejemplo, en Bienestar Social.

"Hemos tenido mucho que ver en el Gobierno de Madrid y Díaz Ayuso lo sabe. Ahora tendría que explicar por qué quiere romper un Gobierno que funcionaba y funcionaba bien. Si prefiere a Vox, que lo explique, pero Cs da estabilidad, moderación y ha sido parte del milagro económico", ha afirmado Picazo, añadiendo que el programa electoral suscrito la pasada legislatura se quedó ejecutado al 80%.

Del mismo modo, ha puesto el acento en la acción de Gobierno que Ciudadanos ejerce en otras plazas como Castilla y León y Andalucía, así como en muchos ayuntamientos. "Vamos a seguir trabajando con la misma ilusión y la misma dignidad", ha aseverado Picazo.