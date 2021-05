El mensaje de Carlota Corredera a quienes increparon a Rocío Carrasco con carteles de 'Stop feminazis'

Rocío Carrasco se convirtió este viernes en objeto de insultos al acudir al juzgado número 3 de Alcobendas para declarar con motivo de la última demanda que su exmarido, Antonio David Flores, interpuso contra ella. Entre gritos y carteles de "stop feminazis", un grupo de manifestantes esperó a Carrasco a las puertas del juzgado para increparla y mostrar su apoyo a Antonio David.

Estos hechos han levantado reacciones tanto en las redes sociales como en el ámbito de la política y la televisión. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha denunciado la "violencia y el acoso" que "negacionistas, machistas y personas de la extrema derecha" ejercen sobre las mujeres, y ha defendido que las instituciones no van "a descansar hasta garantizar todos vuestros derechos", ha manifestado.

También Carlota Corredera, presentadora de Sálvame y del programa que emite el documental sobre Carrasco, ha estallado en Twitter a raíz de este suceso.

"No voy a compartir la foto de la vergüenza, la que se ha producido esta mañana en los juzgados de Alcobendas con Rocío Carrasco. No la vais a callar, no nos vais a callar", ha escrito en la red social.

Corredera ha concluido su contundente mensaje con un llamamiento a detener este tipo de actitudes: "Stop maltratadores, stop machistas, stop negacionistas, stop ventajistas".

🛑 STOP MALTRATADORES, STOP MACHISTAS, STOP NEGACIONISTAS, STOP VENTAJISTAS #RocíoYoSíTeCreo — Carlota Corredera (@CarlotaLlauger) April 30, 2021

Además, la presentadora ha cerrado el texto con el hashtag "Rocío, yo sí te creo", una frase muy utilizada en las redes sociales para manifestar el apoyo a la hija de Rocío Jurado.