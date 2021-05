El número de usuarios de la web y app de Salud Informa se duplica durante la pandemia

El director general de Transformación Digital, Innovación y Derechos de los Usuarios del Departamento de Sanidad del Gobierno autonómico, Juan Ignacio Coll, ha considerado que se trata de una cifra "relevante" y supone "que gran parte de la población está utilizando, bien la web o bien la app", ha dicho en declaraciones a Europa Press.

Esto se evidencia también en que los móviles activos conectados a Salud Informa se han multiplicado por dos si se comparan marzo de 2020 y 2021, alcanzado la cifra de 250.000 en un mes.

En el caso de los accesos, tanto a la web, como a la app, el director general ha aportado el dato de que si en enero de 2019 hubo 571.000, en marzo de 2021 esa cifra se ha elevado a los 1.869.000, para subrayar que se ha producido un importante incremento ese último mes, ya que en febrero de este año hubo 1,1 millones, algo que ha achacado al sistema de autocita implantado en Aragón para recibir la vacuna contra la COVID-19 que se ha comenzado a generalizar en marzo.

Coll ha puntualizado que también se ha detectado un incremento de general de la actividad de estas plataformas y ha puesto como ejemplo los accesos a la carpeta de salud, que requiere de un pin o del certificado electrónico y que han pasado de 7.662 en marzo de 2019 a 129.000 marzo de 2021.

Ha detallado que en esta carpeta se puede obtener la historia clínica del paciente y otros informes sanitarios y análisis clínicos, para considerar que esto refleja un mayor uso "cuantitativo" por parte de los ciudadanos de los servicios que ofrece Salud Informa y un "avance digital".

En la misma línea, ha habido un incremento del número de usuarios con certificado electrónico, que ha pasado de 4.811 en el primer trimestre de 2019 a 100.000 en el mismo periodo de 2021. Coll ha apostando por aportar "herramientas para sumar" en ese camino hacia la transformación digital.

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN

El director general ha reconocido que el sistema de autocita por el que ha optado Aragón para la vacunación contra la COVID-19, así como el hecho de que se debe realizar una planificación a corto plazo "por la incertidumbre sobre la disponibilidad de las vacunas" somete "a mucho estrés" al sistema.

Ha sostenido que esto obliga "a que muchos colectivos se tengan que citar en muy poco tiempo", generando un "aluvión" de accesos, que ha llevado a que la plataforma se haya bloqueado en cinco ocasiones, si bien, la vez que más duró este colapso, varias horas, el pasado 21 de abril, fue la jornada que más citas se dieron, unas 36.000.

El director general ha aclarado que, en ningún caso, esos bloqueos han supuesto que la agendas se hayan quedado sin completar, de forma que no han tenido un impacto en el servicio, ni han obligado a cambiar el plan de vacunación, ni a mover agendas, aunque sí se han producido retrasos a la hora de obtener la cita.

Coll ha argumentado, asimismo, que estas saturaciones no han tenido tampoco afecciones en la equidad "porque cuando no ha funcionado, no lo ha hecho para nadie", para incidir en que, en todo caso, "ningún día se ha dejado de vacunar" por esta causa.

MEJORAS

El director general ha contado que se han reforzado los servidores, pasando de dos a cuatro en el caso de la web y de tres a nueve para la app. Igualmente, se ha mejorado el software, con mejoras en el código fuente. A su entender, esto va a evitar estos futuro bloqueos.

En el caso de la aplicación, ha considerado "ya que está estabilizada" y no prevé que se vayan a dar colapsos, mientras que en la web "tenemos identificados y controlados los grandes problemas" y "esperamos que vayan siendo menores".

Coll ha indicado, además, que están trabajando en un sistema en el que, a través de un robot, van a someter a la plataforma a estrés con el objetivo de conocer "su capacidad real" y, a partir de allí, poder "optimizarla" para adecuar el número de huecos que se ofrecen en las agendas como los colectivos que pueden acceder a ellas.

BRECHA DIGITAL

El director general ha manifestado que el Gobierno de Aragón ha tenido en consideración la brecha digital y por eso se ha pedido colaboración para acompañar a aquellas personas que no están capacitadas para el sistema de autocita o no tiene medios de acceso.

Coll ha recordado, no obstante, que en el caso de las personas mayores de 80 años la citación ha partido del centro de salud, además de que la vacunación comenzó por las residencias de ancianos, donde fueron los sanitarios los que se desplazaron hasta ellas para administrarla.

Ha agregado que para hacer frente a la brecha digital se ha contado con la colaboración de la administración local y de los colegios de farmacia y se ha establecido un sistema para que quienes no tienen acceso a internet o no poseen habilidades para la autocita obtengan ayuda para acceder a la vacuna.

Ha contado que existe un canal de comunicación con los presidentes de las comarcas, los tres ayuntamientos de la capitales de provincia y los tres colegios de farmacia de Huesca, Zaragoza y Teruel, donde se informa de cuándo se abren las citas a nuevos grupos y de otros datos para favorecer su trabajo.

En este sentido, ha dicho que no han apreciado diferencias a la hora de completarse las agendas entre los diferentes grupos de edad y, como curiosidad, ha apostillado que entre enero y abril de este año el diez por ciento de los acceso a la web de Salud Informa se han efectuado desde Barcelona, el 7,39 desde Madrid y el 4,5 desde Valencia, algo que ha estimado que se debe a que han sido los familiares de quienes se tenían que citar quienes han cumplimentado el trámite.

Con el objetivo de favorecer la accesibilidad, ha recordado que se acaba de materializar la puesta en marcha de tres números con tarifa normal, uno por provincia -el 974 21 57 46, en Huesca; 976 30 68 41, en Zaragoza, y 978 62 33 45, en Teruel-, en sustitución del teléfono 902 del Salud Informa, que no era gratuito.