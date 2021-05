Atedibus avisa de que las matriculaciones de autobuses en la provincia caen un 67% en 2020

"La pandemia del coronavirus sigue acumulando datos negativos para el sector del transporte de viajeros por carretera en la provincia de Sevilla, que permanece en estado crítico sin ayudas ni hoja de ruta definida por la Administración para poder sobrevivir", señala en un comunicado.

Desde Atedibus, se siguen reclamando ayudas directas, medidas de apoyo y la inclusión del sector en las políticas de turismo para "detener esta avalancha de datos negativos".

Advierte de que las restricciones de movilidad han provocado "una caída sin precedentes" tanto en el número de viajeros como en la actividad de los operadores del sector, con especial incidencia en el transporte discrecional y turístico. Así, indica que el volumen de matriculaciones de autobuses y autocares se ha situado apenas en las 30 unidades en la provincia de Sevilla en 2020 y lo que lleva de 2021, un descenso del 62 por ciento con respecto a 2019, siendo del 60 por ciento en el conjunto de Andalucía.

En los últimos años, explica que la tendencia en el número de matriculaciones de autobuses ha sido "siempre ascendente". "Y sin embargo, a día de hoy, el descenso casi duplica las cifras nacionales, fijándose en toda España en una bajada del 32,9 por ciento respecto al ejercicio anterior", agrega.

"El no poder acceder a nuevas líneas de crédito, por la falta de ingresos, la alta capacidad de endeudamiento que tiene el sector y la enorme incertidumbre, variante durante el tiempo de pandemia, ha hecho que las empresas no sólo no puedan invertir, sino que apenas puedan sobrevivir", comenta el presidente de Atedibus, Manuel Gutiérrez.

Desde la Asociación Provincial de Empresarios del Transporte de Sevilla se han realizado propuestas tanto a la Consejería de Fomento como a Turismo para activar medidas que fomenten el uso del transporte por carretera y que permitan mantener al sector. Para ello, se han propuesto planes de incentivo para el próximo verano, "cuando se llegue a la inmunidad de rebaño", con un plan de "viaje joven" para promover el turismo en Andalucía, ofreciendo "la amplia flota de los 875 vehículos que forman parte de Atedibus, para que sirvan de soporte a la promoción de Sevilla como destino turístico".

La cifra supone que las marcas fabricantes y la industria carrocera nacional han comercializado en el mercado español solamente dos de cada tres vehículos en comparación con el año 2019. "Y todo eso sin ayudas económicas de ningún tipo, al menos en lo que a las firmas españolas se refiere", agrega.

Por segmentos de mercado, en el panorama nacional, en lo que respecta a los autocares discrecionales y de larga distancia se ha producido "una tremenda caída del 66 por ciento frente al año 2019, y siendo del 75 por ciento desde 2017". "La caída asciende hasta un lamentable 74,4 por ciento en midibuses y retrocede un 51,3 por ciento en los minibuses", añade.