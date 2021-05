La posible despedida de Risto que rompe a Edurne: "No concibo 'Got Talent' sin ti"

Este viernes, Telecinco emitió la final de Got Talent. El programa estuvo lleno de homenajes desde todos los lugares del mundo, de emoción y de sorpresas. La mayoría de ellas fueron buenas, pero otras no tanto, al menos para el jurado del programa.

Y es que, al finalizar las actuaciones y después de saberse los nombres de los artistas más votados del público, Risto Mejide tuvo unas enigmáticas palabras para sus compañeros... que olieron a despedida. Para ello, el publicista le pidió a Santi Millán (presentador del formato) dos minutos.

La primera a la que se dirigió fue Paz Padilla. "A este jurado le has enseñado mucho. La capacidad de luchar, de resistir y de ser una profesional. De dar esa sonrisa en los momentos más difíciles de tu vida", comenzó, en alusión a la gran pérdida que sufrió la cómica durante la grabación de Got Talent 7, la de su marido.

"Gracias a todos por permitirme subir en un tren en marcha. Sobre todo a Risto porque, cuando lo necesité, me tendió la mano. Edurne, Dani y Santi, por otro lado, no han sido como compañeros, sino como hermanos", agradeció la aludida, emocionada.

Sobre Dani Martínez, el publicista desmontó un mito construido a lo largo de toda la edición, el de que no se llevan bien. "Pese a lo que puede parecer, me caes bien. Llevaba mucho tiempo queriendo trabajar contigo y me has demostrado que, a parte de una mente maravillosa, eres una persona genial. Ojalá todo el mundo en la televisión tuviera tu talento", reflexionó Mejide.

Este se quedó, después, un largo rato mirando a Edurne, que se emocionó antes de que el publicista empezara a hablar. "Siempre hay una última vez para todo y esto no es un adiós, es un hasta luego. Me siento tan feliz por haber tenido otro matrimonio y haberte descubierto como persona... porque eres increíble", le dijo a la cantante.

Esta le advirtió: "No me hagas esto. No concibo un Got Talent sin ti". Sin embargo, puede estar tranquila pues, en caso de que Mejide abandone el proyecto, según bromeó Santi Millán, este ya podría tener sustituta: "María Patiño está calentando" comentó el presentador justo antes de que todos se fundieran en un aparatoso abrazo para anunciar, posteriormente, el nombre de la ganadora del concurso.