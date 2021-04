La distancia con sus hijos hace que Risto Mejide se emocione en 'Got Talent': "A veces es difícil"

Este viernes, Telecinco emitió en su prime time la última semifinal de Got Talent. Como siempre, el formato se caracterizó por su diversidad, la disparidad de opiniones entre los jueces... y la emoción. Y es que, una de las actuaciones removió a Risto Mejide hasta el punto de hacerle llorar. ¿El motivo? Sus hijos.

Ocurrió justo después de un número de un padre y una hija valedor de un pase de oro. Y es que, el progenitor habló del vacío que siente cada vez que ha de despedirse de su pequeña para que vaya con su madre, pues se trata de una pareja separada: “Además, con el periodo de confinamiento estamos separados con frecuencia, porque vive con su madre, pero cuando estamos juntos nos divertimos muchísimo”, dijo el padre con una sonrisa.

El publicista encontró paralelismos entre esa y la situación que vive él mismo, pues tiene un hijo y una hija, y el primero y más mayor, Julio, vive con su expareja, por lo que, según dio a entender, no le ve todo lo que desearía. "Mientras os veía pensaba en todos esos padres que no pueden pasar todo el tiempo que quieren con sus hijos. Esas noches, esas llamadas, ese buenas noches en las que no sabes dónde está… las personas que lo han vivido y lo viven conectarán”, dijo.

Por otro lado, de su matrimonio con la influencer Laura Escanes nació la pequeña Roma, de la que puntualmente también ha de separarse con motivos laborales. A su lamento se sumó el del presentador, Santi Millán, quien dejó claro que comparte dicha situación y entiende a su compañero: "Como dice Risto, a veces es difícil la distancia para un padre. Él hablaba por todos esos padres que lo padecen, pero también en primera persona. Me sumo, porque yo también tengo hijos y agradecen que no esté en casa pero yo a veces les echo de menos”, dijo con ternura.