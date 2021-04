El BNG recuerda que hubo restricciones sin estado de alarma, cuya ampliación estudiará apoyar "si es necesario"

En una rueda de prensa ofrecida en la Cámara gallega y preguntada por la posición del Bloque sobre una posible ampliación de esta figura, la líder de los nacionalistas gallegos ha criticado la postura mantenida por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, sobre el estado de alarma desde que hay pandemia.

"No reconocemos a Feijóo, pasamos de un Feijóo que en octubre de 2020 cargaba contra el estado de alarma y decía que era demoledor porque se cargaba el consumo de la Navidad y de la Semana Santa, a un Feijóo que en unos meses parece que es su principal valedor", ha afirmado Pontón, que ha sostenido que "si alguien hizo negacionismo legal del estado de alarma" fue "Alberto Núñez Feijóo".

Dicho esto, ha reconocido que "en unos días acaba un instrumento importante para controlar el virus" y, para el BNG, "lo primero es que haya capacidad para tomar las medidas que sean necesarias para poder controlar" la pandemia.

"Por lo tanto, si vemos que desde el punto de vista legal es necesario que haya ampliación del estado de alarma, vamos a estudiar esa propuesta con toda la responsabilidad y seriedad que este momento requiere", ha afirmado la nacionalista.

Con todo, ha sostenido que, "si se entiende que no es necesario" y que "puede haber normas que permitan limitaciones puntuales para evitar la propagación del virus", "tampoco parece que tenga que ser una opción rechazable. "Se hicieron restricciones de movilidad sin estado de alarma y no creemos que tengamos que vivir en un estado de alarma permanente", ha incidido.

Especialmente, ha dicho, "si ahora se avance a buen ritmo en el proceso de vacunación que permita que los grupos de mayor riesgo no estén sometidos a la vulnerabilidad que tenían antes de la vacuna". "Lo importante es que haya normas que necesiten las comunidades para hacer esa desescalada de forma segura, entendiendo que no podemos vivir en un estado de alarma permanente y que vamos a una situación que puede que esa figura no siga vigente, que creo que es el objetivo", ha apuntado.