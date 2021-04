Mutxamel aprueba el cambio de nombre de la avenida Enric Valor y se lo da a una calle de acceso al municipio

La propuesta inicial, aprobada el miércoles en comisión con el apoyo de Vox, recogía una modificación del callejero municipal con varios puntos, entre los que figuraba retirar la denominación como avenida Enric Valor a la prolongación de uno de los principales viales de la localidad, cuyo tramo complementario fue inaugurado en agosto de 2020, y cambiarlo por avenida de España.

La iniciativa, una vez se hizo pública, generó críticas desde el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes; el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig; la AVL; Esquerra Republicana; EUPV; o PSPV, Compromís y UP, que han propuesto al escritor para la Alta Distinción a título póstumo.

Tras la polémica, PP y Cs han presentado en el pleno una enmienda para conceder el nombre del escritor a otra calle, una propuesta que ha salido adelante con el voto de calidad del alcalde, Sebastián Cañadas (PP), tras el rechazo de PSPV, Compromís y Podem junto con la abstención de Vox. Por ello, el antiguo camino de la Benetia, ubicado en el acceso este a Mutxamel, pasará a denominarse avenida Enric Valor.

"MONTAR UN CIRCO"

Una vez incluida la enmienda, durante el debate, el portavoz 'popular' y concejal de Cultura, Rafael García Berenguer, ha acusado a los partidos de izquierda de generar una "campaña de propaganda" y de "ataques" hacia el equipo de gobierno, así como de montar "un circo" para tapar los "éxitos municipales" del Ayuntamiento.

"En estos últimos días el equipo de gobierno y yo particularmente hemos sido víctimas de una campaña de propaganda, de señalamiento, de desprecio y de censura por esta propuesta", ha señalado García Berenguer, quien ha añadido que "la izquierda se ha dedicado a juzgar y sentenciar" en base a una "manipulación de las personas, asociaciones e instituciones que son de todos".

Por su parte, el portavoz de Cs, Antonio Sola, ha aseverado en su turno de intervención que la modificación del seccionado municipal llevada a pleno era a requerimiento del INE y también se ha sumado a las críticas a la oposición. "En los planos callejeros figuraba este tramo como prolongación de la avenida de Valencia", ha dicho Sola, quien ha asegurado que hasta 2010 no se empezó a denominar avenida Enric Valor en documentos municipales.

Desde la oposición, la portavoz del PSPV, Loreto Martínez, ha señalado al equipo de gobierno por modificar el nombre de una calle que es conocida con el nombre de Enric Valor desde 2003 y ha sostenido que el "circo" lo ha "montado" el equipo de gobierno.

"Lo tenían claro desde el principio y quedó claro cuando inauguraron el vial con una placa sin nombre; me gustaría saber quién ha propuesto este cambio para quitar a un autor tan reconocido su calle porque no lo entendemos", ha dicho Martínez.

El portavoz y concejal de Compromís, Lluís Pastor, ha criticado que el equipo de gobierno "se enmiende a sí mismo" y ha valorado que lo han hecho porque "se han dado cuenta de la metedura de pata" que han hecho con este cambio. "No me vendan la cabra de que querían darle otra calle porque se les ha visto venir, es una fechoría; lo más grave, penoso y miserable es la repercusión y la imagen del municipio a nivel nacional y autonómico", ha dicho, y lo ha calificado de "parche".

También, el concejal de Podem, Borja Iborra, ha señalado que esta propuesta "se la podía esperar de Vox, pero no del equipo de gobierno". "Me parece muy raro que una calle que lleva 18 años con el mismo nombre se cambie ahora; esto no tendría que haber pasado".

Por último, el portavoz de Vox, Miguel Da Silva, ha felicitado al equipo de gobierno por la decisión tomada y por "tumbar" el "circo que ha montado la izquierda". Igualmente, ha justificado la decisión debido a que "no se entendía" que en 2021 "Mutxamel no tuviera una calle con el nombre de España".

CAÑADAS: "HA SIDO UNA CAMPAÑA ORQUESTADA"

El alcalde de Mutxamel, Sebastián Cañadas, ha considerado que se ha "orquestado una campaña tremenda y desmerecida contra el equipo de gobierno". "Este equipo de gobierno toma sus propias decisiones, ha sido una campaña orquestada y cada uno sabrá quién ha soltado la liebre, pero lo que se vota en comisión es secreto", ha señalado.

Así, el 'popular' ha justificado la decisión de modificar el callejero porque el partido socialista "no ha hecho nada ni por el patrimonio hidrológico del municipio ni por Enric Valor en 30 años que han gobernado el Ayuntamiento".

En la misma línea, ha considerado que el actual acceso este de la localidad, donde ahora se ubica una "gran avenida" es el lugar "idóneo" para poner el nombre de Enric Valor. Además, ha explicado que es "mejor" llamar avenida de España porque está junto a la avenida de la Constitución y de la Avenida de Valencia.