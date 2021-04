El PP murciano lidera una "ofensiva parlamentaria" que reclamar al Gobierno central la liquidación del IVA de 2017

Tras registrar la moción en el Congreso, la parlamentaria nacional del PP Isabel Borrego ha explicado que "es un dinero que le pertenece a todos los ciudadanos de la Región de Murcia y que el Gobierno de Sánchez, por sus maniobras, hurtó de forma premeditada", al tiempo que ha urgido a su devolución para que el Gobierno autonómico "lo invierta en atención social y en reactivar la economía, y no se lo quede Sánchez para dispendios propagandísticos".

Borrego ha incidido en que la compensación realizada por el Gobierno de España solo cubrió once de los doce meses de 2017 porque "se negó a corregir previamente el sistema para evitar el problema detectado". "La tozudez del Gobierno socialista ha impedido que este asunto se resuelva al margen de los tribunales provocando un enorme perjuicio al quedarse con 2.500 millones de euros de todas las comunidades autónomas", ha aseverado la diputada.

Asimismo, ha recordado que el PP registró en octubre de 2018 una Proposición de Ley para corregir el efecto de la implantación del Sistema de Información Inmediata (SII) en la gestión del IVA, una iniciativa que fue aprobada su toma en consideración por amplia, aunque no llegó a tramitarse por la finalización abrupta de la legislatura.

Así, ha remarcado que "la ministra Montero dijo en ese momento que no iba a devolver nada porque ese dinero ya no existía, culpando a los partidos que tumbaron los fallidos presupuestos de 2019 de impedir un ajuste que realmente no requería la aprobación de esos presupuestos, tal y como ponía de relieve la solución jurídica aportada por el Partido Popular".

"Desde entonces, desde el PP y el Gobierno regional en repetidas ocasiones se ha exigido al Gobierno que adoptase las medidas necesarias para devolver ese importe" y "lo pedimos a través de una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno directamente vetó, por lo que no hubo ni siquiera posibilidad de debatirla y votarla", ha apostillado la dirigente 'popular'.