El hombre que contagió a 22 personas en Manacor se disculpa: "Lamento todo lo que ha pasado, no ha sido mi intención"

El apodado como 'supercontagiador de Manacor', un hombre de 40 años al que investiga la Policía Nacional por sospechas de que pudo contagiar a 22 personas a sabiendas de que podía estar enfermo, se ha disculpado con los afectados frente a las cámaras de Cuatro al Día.

Según su versión, el médico al que fue a realizarse la prueba PCR no le comentó que debía aislarse hasta que conociera los resultados del test. "Yo no sabía, hice vida normal fui al gimnasio y por la noche fui a trabajar normal, no me siento culpable de eso que dice la Policía", ha dicho.

Preguntado por el periodista Boro Barber, el investigado ha negado que sus actos fueran deliberados y que tosiera y gritara "os voy a contagiar a todos del coronavirus". "¿Cómo yo voy a tener la intención de contagiar a seres humanos que son igual que yo? Tenemos una familia, tenemos hijos... no ando en malas cosas ni malos ambientes, tengo 40 años, tengo una niña", ha aseverado.

"Es verdad que yo fui al gimnasio habiéndome hecho la prueba, pero es que yo no lo sabía, el médico no me especificó que tenía que quedarme en casa", ha insistido. Preguntado por si no conocía la recomendación generalizada durante la pandemia de permanecer aislado ante la duda, se ha escudado en que no ve la tele y no está al tanto de lo que pasa.

Además, se ha disculpado con las personas a las que contagió, ocho de ellas de forma directa y 14 de forma indirecta. "Lamento todo lo que ha pasado, lo siento, no ha sido mi intención".

Este hombre ha sido acusado de un delito de lesiones tras acudir a trabajar y hacer vida normal saltándose la cuarentena pese a que tenía importantes síntomas de Covid, como 40 de fiebre.