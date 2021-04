Isabel Pantoja vuelve a la tele con 'Top Star', que ha sido su consuelo pues para ella "ha sido un año difícil, fatídico"

La cantante Isabel Pantoja está contenta, o lo aparenta. Bromea y ríe con sus compañeros del programa antes de que empiece la rueda de prensa, la primera en más de un año que se hace de forma presencial.

Pantoja baila cuando la sintonía del programa suena en el plató de Top Star ¿Cuánto vale tu voz?, el programa de Telecinco de próximo estreno en el que es ‘mentora’ y que presentaba hoy.

Se trata de un programa de talento musical con elementos de concurso. Pantoja, Risto Mejide y Danna Paola son los ‘mentores’ y pujan con dinero, hasta 30.000 euros, por los cantantes que van saliendo al escenario. El que más puje, “se lo queda”. Si el público en plató vota por ese mismo artista como el mejor de la noche, este se lleva el dinero que el mentor hubiera pujado por él.

Top Star ¿Cuánto vale tu voz?, que presenta Jesús Vázquez, es una creación de la productora Freemantle y Mediaset, que lo han desarrollado desde una idea surgida de unas palabras de Risto Mejide, cuando en Got Talent decía a algunos artistas: "Yo pagaría por verte en un escenario".

El caso es que este es el segundo trabajo de Isabel Pantoja para Mediaset desde su pasada reconciliación. "Yo tengo un contrato en el cual tenía que hacer otro talent y es lo que estoy haciendo y muy feliz", decía la tonadillera después de haber sido jurado en Idol Kids.

Pantoja no puede evitar, a su pesar o para su agrado, ser la protagonista de las ruedas de prensa de los programas en los que participa. Pantoja no elude la mayoría de las preguntas, pero sí una sobre su hijo. "Si la pregunta no va a ser del programa yo recibo tus respetos, pero no me hagas la pregunta", le dice a un periodista.

Pero Pantoja sí bordea el asunto, dando pinceladas. "Ha sido un año difícil, duro, extraño, fatídico para millones de personas y dentro de esas personas también estaba yo. Volver a ver los focos hacia mi persona ha sido iluminarme de nuevo", dice la cantante.

"Estoy feliz porque día de hoy tengo salud y todos a los que quiero tienen salud", dice sobre su estado anímico, al que ayuda centrarse en el trabajo, donde tiene que la atiende: "Gente que me mima, me cuida y me da el calor que necesito".

Sobre sus ausencia absoluta de medios y focos, ella explica que no es tal como se ha publicado. "Yo no he estado recluida, yo he estado en mi casa cuidando a mi madre. Me cuido mucho para no contagiar no solo a mi madre a nadie. Por eso he estado casi un año sin salir de casa, desde la última rueda de prensa. Hasta que me vacunen, que lo estoy deseando. Ella ya está vacunada", cuenta de sobre lo que pasa de puertas para adentro de Cantora.

Isabel Pantoja difiere en mucho de su colega de profesión, Miguel Bosé, que es negacionista. “Lo que dios quiera va a pasar, pero mientras pongamos medios y seamos conscientes de que esto es de verdad, que no es de mentira, que yo he perdido muchos amigos con esto… si no tienes que salir, no sales, que es lo que yo he hecho. Un año y dos meses en casa”, enfatizaba la cantante.

Un año en el que ha perdido peso, según las malas lenguas, por los disgustos familiares, algo que ella desmintió. "He bajado peso, he bajado mucho, porque he tenido y sigo teniendo muchísimo miedo a lo que se está viviendo y se me cerró el estómago, no podía comer".

Le preguntaban a Isabel Pantoja por su fama de persona problemática a la hora de trabajar, momento en el que interrumpía Jesús Vázquez para responder él.

"Yo no sé en otros sitios o con otras personas, pero aquí Isabel echa las horas que tenga que echar, no se queja de nada, yo no sé quién va contando que esta mujer está enfadada o dando problemas", hacía ver el presentador, que a la vez defendía el divismo. "Si después de 40 años demostrando que es una número, de no sé cuántos discos de oro, si quiere comportarse un poco como una diva, pedir algo, hacer esperar, tener un capricho… pues si no lo hiciera perdería un poco el rollo. Defendamos a las divas y disfrutemos de su divinidad".

Isabel Pantoja negó que estuviera pensando hacer un docureality como el de Rocío Carrasco, es más, negó siquiera conocerlo. "Yo no estoy viendo televisión, porque salimos muy tarde [de grabar el programa] y en casa tenemos los horarios cambiados por cuidar a mi madre, solo tenemos música puesta. No he visto nada, la verdad. No conozco el programa de Rocío Carrasco", afirmaba.

Tampoco se va a ir a vivir al extranjero, según dijo: "¿A Miami? ¿Yo me voy a ir a Miami? Hace una calor que te mueres, no", decía sobre los rumores de su mudanza a EE UU.

Lo que sí ocurrirá, "si todo sale bien" es una próxima gira. "Esa gira está, si todo va bien. Empezaría el 7 de agosto en Jerez de la Frontera y luego en Chile y por América Latina y Estados Unidos".

Una pregunta casi al final: "¿Qué vale más, tu voz o tu silencio?". E Isabel Pantoja calla.