A pesar de haberlo hecho con la mejor de sus intenciones, Risto Mejide ha podido meter la pata con Isabel Pantoja. Al menos eso se desprende de la información dada este domingo por Socialité y confirmada por el equipo de la tonadillera por las acciones que ellos mismos indican a los fans.

A pesar de ser uno de los personajes de televisión más buscados de los últimos tiempos, fue Risto el que consiguió algo casi inédito.

El ya veterano juez de concursos ha subido a sus redes sociales las primeras fotos del rodaje de Top Star, y ha aprovechado para presentar a sus "dos nuevas compañeras de trabajo", Danna Paola e Isabel Pantoja.

"Adorables las dos", añadió el presentador de Todo es mentira. Y, curiosamente, ha logrado algo que llevaba meses sin suceder: que Isabel Pantoja sonriera públicamente y se mostrara alegre.

Sin embargo, días después, y según informa Socialité, la tonadillera no está nada contenta con esa instantánea, la cual no sabía que iba a ser publicada.

Risto Mejide comparte la primera imagen de una espectacular Isabel Pantoja Europa Press

Según la misma información, Isabel Pantoja se ha enfadado porque considera que no sale favorecida.

Tanto es así que, desde su propio equipo, han pedido a los fans que no compartan esa foto a través del siguiente mensaje: "No pongáis fotos donde aparezcan los looks de Isabel y bastante menos en las que sale poco favorecida. Necesitamos que las cuentas de fans de Isabel que publicaron la foto que la eliminen".