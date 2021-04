Compromís y PSPV consensúan una moción que reivindica un Puerto de Valencia "tan sostenible como competitivo"

El gobierno del Rialto ha presentado esta moción en el Pleno del Ayuntamiento, que ha salido adelante, como alternativa a las tres presentadas por el PP, Ciudadanos y Vox relativas a la regeneración de las playas y la ampliación norte del puerto valenciano.

El alcalde de València Joan Ribó (Compromís) ha destacado "acuerdo positivo" son sus socios de gobierno socialistas para encuadrar el planteamiento del puerto con la defensa del patrimonio natural.

En concreto, esta moción conjunta pide al Puerto de Valencia que realice un estudio de movilidad para que la ampliación norte cumpla con los objetivos de descarbonización de la ciudad y que busque parecerse a otros puertos europeos como el de Munich o Rotterdam, donde el transporte de mercancías es fundamentalmente por tren.

También le solicita un estudio paisajístico sobre el impacto de la ampliación norte en las playas del Cabañal y de la Malva-rosa. Finalmente, le exige que se cumpla con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que obliga a regenerar las playas de la zona que "se están destruyendo como consecuencia de sus ampliaciones", ha apuntado Rifó.

RIBÓ: "NO HE DICHO QUE NO SE HAGA, SINO QUE SE HAGA BIEN"

Durante el debate, la portavoz del PP, Maria José Catalá, ha dado por hecho que con esta moción el alcalde acepta la Declaración de Impacto Ambiental de 2007 para la ampliación norte el puerto, "un avance que contrasta con las postura de otros miembros de Compromís, que plantean incluso demoler obras que ya están hechas", ha dicho.

Sin embargo, Ribó se ha apresurado a puntualizar que alberga "muchas dudas" respecto a esta DIA. A su vez, aclarado: "Yo no he dicho nunca que no se haga, sino que se haga bien, con todas las garantías". Y ha insistido en que, independientemente de lo que digan otros compañeros de partido, él nunca ha dicho que no se acometa la obra, "pero se debe hacer bien".

El alcalde ha admitido que la ciudad vive del puerto pero también del turismo y de sus playas, y necesita alternativas descarbonizaición, por lo que pide que se estudie para ir en esta dirección.

En la misma línea, la vicealcaldesa del Ayuntamiento, Sandra Gómez, ha reclamado "un plan ambicioso de la mano del Gobierno de España, de la Dirección General de Costas, sobre cómo combatir la regresión de nuestras playas del sur" para evitar seguir perdiendo terreno y arena, y a su vez "ganar el espacio que perdimos hace 15 años con la ampliación sur" del puerto, ha puntualizado.

Gómez ha puesto en valor "la importancia estratégica" del puerto para Valencia en empleos y ha defendido que es "absolutamente compatible" con la protección del medioambiente. "Nosotros nunca estaremos entre los que quieren empleo y economía a costa de nuestro patrimonio natural, pero tampoco compartimos posturas que desprecian o no comparten la necesidad que tiene Valencia de seguir progresando y generando oportunidades a los ciudadanos", ha puntualizado.

Por eso, la dirigente socialista considera una "magnífica noticia" que la moción conjunta de PS y Comprimís ponga el acento en "seguir trabajando por tener un puerto que sea tan sostenible como competitivo".

PP Y CS PIDEN REGENERAR PLAYAS CON FONDOS EUROPEOS

Desde la oposición, la portavoz del Grupo Popular, Maria José Catalán, ha reclamado el respaldo del Ayuntamiento a la ampliación del Puerto de Valencia, "priorizado todas las medidas correctoras para evitar cualquier impacto medioambiental negativo sobre las playas del sur".

Para la edil 'popular', "no hay una dicotomía entre progreso y medioambiente. Podemos conseguir que el Puerto de Valencia siga siendo líder de transporte marítimo del Mediterráneo y al mismo tiempo, subsanar los errores y mejorar la situación de las playas del sur", cuya regresión no es solo por el puerto, también se debe a los temporales, ha puntualizado.

En su opinión, es necesario "regenerar toda la costa" y para ello, exige que el 'presidenta' de la Generaliza, Gimo Puig, pida al Gobierno de España parte de los fondos Nexo Generativo.

"El falso neologismo, el falso progresismo, utiliza este tema para dividir a los vecinos", ha lamentado, y ha garantizado que no se amilanará "ni ante ERC ni aquellos ni aquellos que en el Congreso de los Diputados intentan boicotear esta obra (la ampliación norte) para conseguir que el Puerto de Barcelona nos adelante".

Catalán ha pedido "un debate sereno, consciente, técnico, menos pospusimos, menos falsos progresismos, y conciencia real del liderazgo del puerto y la necesidad de esta infraestructura, combinándola con medidas correctoras para el medioambiente y protegiendo las playas".

También el portavoz de Ciudadanos, Fernando Ginebra, ha presentado una moción para pedir al alcalde que se centre en "conseguir financiación" del Gobierno de España, a través de los fondos europeos, para la regeneración de las playas del sur.

"MEZCLAR" REGENERACIÓN DE PLAYAS Y PUERTO

El concejal de CSE ha lamentado que el primer edil "se empeñe en mezclar el problema de la regeneración de las playas del sur con el Puerto de Valencia y condicionar una situación a la otra", pero "si lo mezclamos con el puerto vamos a provocar un conflicto que no vamos a encontrar ninguna solución", ha advertido.

Según Ginebra, el alcalde "está utilizando las playas del sur como excusa ante su posicionamiento en el Puerto de Valencia", una infraestructura cuyos niveles de contaminación están siempre "dentro de los límites establecidos", ha resaltado.

Por su parte, el portavoz de Vos, Vicente Montañera, ha presentado una moción para pedir al primer edil que "apoye de forma incondicional la ampliación norte del Puerto, uno de los principales núcleos de actividad económica de esta ciudad". El edil ha aprovechado su intervención para expresar también su "apoyo" a los "activos de esta ciudad" como en este caso, las playas.

CS PIDE UN 'ITINERARIO ECOLÓGICO' EN EL RECATÍ

Por otra parte, el portavoz de Ciudadanos, Fernando Ginebra, ha propuesto la creación de un itinerario ecológico, "un sendero que vaya gola a gola", en la playa del Recaté del Perelló. Su intención es "des estacional izar" las playas, un activo de esta ciudad para que no se aproveche solo en la época estival, ha explicado.

El portavoz naranja ha explicado que su intención es que este itinerario se meta dentro de los Senderos Azules que hay en la Comunista Valenciana y ha apuntado que pone de relieve que "las playas del sur son un activo patrimonial para disfrutar todos".

Según Ginebra, "no sólo debe haber dinero para las ocurrencias del alcalde. A su juicio, Rifó ha marcado un "muro económico" con las pedanías del sur, a las que "discrimina económicamente". En el Perellonet hay 4.400 viviendas y sólo 668 empadronados. "Hay 3.800 hogares que están pagando un IBI y han tenido 0 euros de inversiones". En concreto el año pasado El Perellonet sólo recibió 100.000 euros de inversiones, ha precisado.

Giner ha pedido a Ribó que demuestre su ecologismo. "No le vamos a permitir que ponga como excusa el tema económico, porque la realidad es que tiene olvidadas a las playas y pedanías del sur", ha concluido.