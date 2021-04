Kelly Osbourne revela que volvió a beber alcohol tras 4 años de sobriedad por culpa de un "ataque de nervios"

La estrella de realities y presentadora de televisión de 36 años Kelly Osbourne ha contado cómo después de 4 años volvió a beber, y cómo vive su adicción al alcohol y la sobriedad.

La hija del cantante Ozzy Osbourne contaba en una entrevista con Extra cómo recayó momentáneamente en la bebida. "No sé por qué ocurrió, pero tuve una crisis nerviosa al final del encierro", decía, porque todo parecía ir bien.

"Lo logré hasta el final, todo fue genial y mi vida era perfecta", decía, pero "soy esa chica que cuando todo va bien, necesito joderlo y empeorar todo un poco", se lamentaba.

"Soy adicta y había pensado que tenía suficiente tiempo sin beber en mi haber y que podía beber como una persona normal", continuó diciendo.

"Y resulta que no puedo y que nunca seré normal. No sé por qué lo intenté", decía, aunque aprendió la lección y apuntó mentalmente "Listo ... no hacer esto más".

La alumna de Dancing with the Stars reveló este suceso por Instagram, con el fin de visibilizar este problema.

"Esto es algo con lo que voy a luchar por el resto de mi vida", explicaba. "Nunca va a ser fácil. Sin embargo, si eres responsable, eres dueño de tu propio viaje y compartes lo que puedas compartir, puedes ayudar a otras personas. Por eso fui sincera. Podría haberme sentado aquí y nadie lo sabría", hacía ver.