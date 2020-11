Kelly Osbourne expone a los hombres que la rechazaron por "gorda": "Han venido arrastrándose..."

De los enemigos se guarda ella solita. Kelly Osbourne ha expuesto en una entrevista a varios hombres que llegaron a rechazarla hace algún tiempo debido que consideraban que estaba "gorda" pero que ahora han regresado con el rabo entre las piernas al descubrir la increíble pérdida de peso de la actriz y cantante. Si no me quisiste así...

Para la hija de Ozzy Osbourne está claro que quien no la quiso por cómo era antes de lucir su nueva figura ahora no tiene nada que hacer con ella, pero sus colegas masculinos piensan al revés y, aunque muchos aboguen por el body positive de cara a al galería, a la hora de la verdad solo vuelven a hablarle para obtener los favores a los que dijeron que no.

Por eso la también presentadora ha comentado cómo ha sido de repente descubrir muchos mensajes de hasta siete hombres distintos que la ningunearon en su día pidiéndole una cita después de que saltara a al luz este verano la noticia de la increíble transformación de su físico.

Kelly acudió al programa The Talk, en el que interviene su madre, Sharon Osbourne, para hablar precisamente de estos individuos: "Eran chicos a los que yo había dejado claro que me gustaban en el pasado, pero todos me habían llegado a hacer el mismo tipo de comentario: 'Eres una chica genial, pero estás demasiado gorda'. 'Eres maravillosa, pero...'", ha desvelado antes de dar el golpe de gracia.

"Han sido ese tipo de hombres los que han vuelto arrastrándose", afirma la cantante. "Y yo les he dicho que no", confesaba orgullosa, antes de puntualizar que a sus recién cumplidos 36 años no le daría ninguna oportunidad a alguien superficial.

Kelly Osbourne también quiso hablar, justo entonces, de que aunque su físico haya cambiado, ella sigue siendo la misma persona y que, antes de pasar por el quirófano para que le realizasen una manga gástrica (una intervención en la que extraen parte del estómago), tuvo que estar preparada psicológicamente, algo que le llevó bastante tiempo.

"La transformación mental es lo primero. Yo estuve asistiendo todo un año a terapia antes de que me planteara siquiera recurrir a la cirugía. Y me operé hace ya casi tres años. Así que cuando digo que esto no es una solución milagrosa es porque no existen los milagros. Tienes que comer sano y hacer deporte", agregó.

Que se sepa, ahora mismo la hija del cantante de Black Sabbath está soltera. Y ella misma lo explicó en otra entrevista que le realizaron antes de la pandemia del coronavirus: "[Me estoy] tomando un tiempo 'para mí'. No soy buena con nadie a menos que sea buena persona conmigo. Y por eso creo que el amor es mucho trabajo. Es mucho trabajo, aunque espero algún día [encontrar de nuevo el amor ]".