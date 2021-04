Este miércoles, Telecinco reanudó la emisión de la docuserie Rocío: contar la verdad para seguir viva. Lo hizo después de que, la semana pasada, se detuviera para dar paso a una entrevista a su protagonista, Rocío Carrasco.

En el formato intervino Oscar Tarruella, especializado en perfilación criminal. Este habló de las conclusiones que había extraído de Antonio David Flores tras estudiar muchas de sus apariciones televisivas y, como es obvio, los episodios emitidos del documental.

Este detectó rasgos psicopáticos en el guardia civil, haciendo alusión a su "falta de empatía" y a su habilidad para manipular a los demás. También había observado que el excolaborador de Sálvame podría tener un trastorno narcisista de la personalidad.

En ese momento intervino Ana Bernal Triviño, experta en género, que quiso hacer un matiz, explicando que no hay que quitarles culpa a los maltratadores mediante patologías, entre otras cuestiones, porque estigmatiza a los enfermos.

"No es una enfermedad mental, saben perfectamente en lo que están haciendo, son hijos sanos del patriarcado. Si hablamos de enfermedad ignoramos la estructura machista. La ley incide en que la solución está en la educación por eso mismo, y que tengan rasgos psicopáticos no exime el análisis de violencia machista".

Suscribió sus palabras Carlota Corredera, quien recordó que en muchas ocasiones se consideraba el diagnóstico de estos trastornos un atenuante: "No es un atenuante, no rebaja su responsabilidad". Según Tarruella, de ese pensamiento tiene mucha culpa la industria cultural: "Las pelis han hecho mucho daño, pero muchos ejecutivos en la vida real tienen esos rasgos y son implacables y genios en lo profesional, porque no tienen empatía con las familias".

¿Es posible una reconciliación?

Por su parte, Bernal recordó que la violencia vicaria es un problema tan común que muchas mujeres le han comunicado que están dejando de ver el documental por las malas experiencias que les recuerdan: "Los juzgados están llenos de estos casos, y hay muchas mujeres que han dejado de ver a sus hijas para siempre", dijo, en alusión al conflicto entre Rocío Carrasco y su hija, Rocío Flores.

Sobre esto, la mayoría de colaboradores coinciden en la visión pesimista y en que, sin ayuda y sin una voluntad clara, el acercamiento entre ambas es prácticamente imposible. Sobre todo, según citaron, por las declaraciones de la joven en El programa de Ana Rosa, pues parece encontrarse más cerca de su padre, Antonio David Flores, ahora que nunca. Por su parte, Bernal puntualizó que será imposible que la joven entienda el problema mientras no interiorice que su madre había sido víctima de violencia machista.