Este miércoles, Telecinco reanudó la emisión de la docuserie Rocío: contar la verdad para seguir viva. Lo hizo después de que, la semana pasada, se detuviera para dar paso a una entrevista a su protagonista, Rocío Carrasco.

Fue el capítulo en el que esta más se habló de Olga Moreno, esposa de Antonio David, hasta la fecha. Y es que, siempre se ha contrapuesto a ambas como ejemplo de madre abnegada y de mala madre. En esta ocasión, Carrasco le dio la vuelta a la visión generalizada de Moreno, y aportó una nueva perspectiva desde la que verla.

Al inicio del documental, puso algunos ejemplos anecdóticos para ilustrar esa versión, como cuando Flores apareció con chokers (collares ajustados al cuello) poco apropiados para una niña pues podría hacerse daño jugando. Contó que hizo que la pequeña se los quitara y que ella, a regañadientes, aceptó.

Sin embargo, en la siguiente visita los volvió a llevar y le transmitió un mensaje de Olga Moreno, que decía que era "una madre" por ponerle límites a la hora de elegir accesorios. Lo mismo ocurrió, tal y como recordó, con la ropa, pues la niña siempre llegaba con ropa no apropiada según Carrasco, que creía que vestía como si fuese una mujer adulta, con prendas regaladas por Moreno.

Sobre la actitud de esta y la posible mala influencia sobre los niños en la relación con su madre, contó algo más impactante. Y es que, ya en la época en la que Rocío Flores era manifiestamente hostil con su madre, los niños pasaron unas navidades con Antonio David y Olga Moreno en las que no cogieron el teléfono de Carrasco ni se pusieron en contacto con ella motu proprio.

"¿Ves como ha venido, Olga?"

Cuando la madre consiguió hablar con Rocío Flores, esta le contó que su hermano, David Flores, estaba ingresado en el hospital. Según contó esta, al llegar al centro de salud apresuradamente, se encontró a Olga Moreno metida en la cama junto al niño. Emocionada, recordó las palabras de este último: "Sabía que vendrías, mami. ¿Ves como ha venido, Olga?", dando a entender que le habían hecho creer al niño que su madre no iría.

"Me pareció cruel, asqueroso, deleznable... eso no se hace, aunque su madre fuera la persona mas perra ni mas hija de puta del mundo", dijo, con rabia. Contó que después llegó Antonio David a la habitación y que estuvo 20 minutos vomitando en el servicio, según Carrasco, por el miedo: "Tiene huevos en la televisión, pero en persona no".

De esos días también contó algo que llevaba a cuestionarse la labor de Antonio David y Olga como padres, y es que los niños llegaban, cada 15 días, con piojos. Tanto es así, que en el propio hospital debieron desinfectarse todos. "Me he dedicado 6 años de mi vida a cazar piojos. De mi casa se iban los niños como dos pinceles. En mi casa no había sitio para más productos", contó.

El programa puso imágenes de Moreno en un Deluxe en el que contaba la versión contraria, según la cual Rocío Carrasco tardó cinco días en acercarse al hospital por voluntad propia y su hijo David prefería estar con ella antes que con su madre biológica.