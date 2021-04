Oltra demana reflexionar després de la brutal agressió homòfoba a Alacant: "Fins a on ens porta la crispació pública?"

"No representa a la joventut valenciana", ha resolt sobre l'agressió a un home de 43 anys en un parc d'Alacant que es trobava amb dos amics. Els 13 agressors, nou d'ells menors d'edat, presumptament li van trencar el barandat nasal, el pòmul i el fèmur després d'acorralar-los i increpar-los dient-los "marietas, fills de puta, aneu-vos d'ací, us anem a matar".

Oltra, abans de la presentació de l'Observatori Valencià de la Joventut, ha expressat com a portaveu de govern la repulsa i condemna "rotunda" de tot el Consell a aquesta agressió homòfoba "motivada per la intolerància i la violència extrema de qui no entén la llibertat i diversitat".

Però ha posat l'accent en el fet que aquest informe revela que el 81% dels joves valencians està a favor de les llibertats sexuals de les persones i de les identitats i orientacions diverses en l'àmbit afectiu i sexual, sense oblidar que "és un fet d'extrema gravetat per l'extrema violència que s'ha exercit".

Aquesta agressió, ha recalcat, representa la intolerància i la violència en "el clima que des dels àmbits polítics i els discursos públics s'està generant que un pot atacar una altra persona simplement perquè té una altra manera de voler o una afectivitat diferent a la pròpia".

"Hem de tallar aquestes actituds", ha proclamat la responsable de Polítiques Inclusives, i "sobretot una reflexió col·lectiva de fins a on la crispació pública, el relat públic, el discurs públic genera actes minoritaris i individuals d'extrema violència".

LA INVESTIGACIÓ SEGUEIX OBERTA

Aquesta investigació va partir de la denúncia de la víctima el passat mes de febrer i ha sigut tremendament complexa ja que el perjudicat no coneixia als atacants i, davant la brutal i sense sentit agressió, amb prou faenes va poder aportar dades.

La Policia Nacional va poder detindre els tretze, d'entre 14 i 19 anys, gràcies a unes càmeres de vigilància que van captar la persecució. L'operació segueix oberta amb la previsió de detindre en els pròxims dies almenys a altres tres majors d'edat que estan plenament identificats.