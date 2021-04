La gestión de residencias enfrenta a Pontón y Feijóo, que llama a vacunarse con los geriátricos como ejemplo

Lo ha hecho en el transcurso de un debate en el que Pontón le ha hecho varias propuestas para caminar hacia la gestión pública de las residencias, como que las siete nuevas planificadas para las ciudades sean de gestión pública directa o que "paulatinamente" sigan ese mismo camino los centros que ahora están en régimen de concesión cuando finalicen los contratos.

Feijóo ha defendido la gestión de Galicia en la pandemia y ha reiterado que es la comunidad peninsular en la que se ha producido una menor mortalidad, mientras que Pontón le ha echado en cara que "presuma" de esto. "Se me parte el corazón cada vez que lo escucho", le ha dicho la nacionalista, a quien el presidente ha advertido que se limita a constatar datos "sin sacar pecho". "¿Cree que no tenemos corazón? ¿Qué no tenemos mayores?", ha replicado.

Asimismo, el de Os Peares ha afeado la "hipocresía" del BNG y ha subrayado que, cuando tienen oportunidad de gestionar, "privatizan" más servicios que el PP. A modo de ejemplo, se ha referido a la etapa del bipartito entre 2005 y 2009, así como a instituciones como la Diputación de Lugo.

(Habrá ampliación)