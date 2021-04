Fuentes policiales consultadas por 20minutos aseguran que "es bastante frecuente" recibir cartas amenazantes "en las sedes de los ministerios", y que el protocolo habitual pasa por "no hacerlas públicas porque no supone ningún beneficio". Así responden a las preguntas de este diario sobre la forma de actuar del Ejecutivo con las amenazas recibidas por los ministros de Industria e Interior, Reyes Maroto y Fernando Grande-Marlaska, el exvicepresidente Pablo Iglesias y la directora de la Guardia Civil, María Gámez.

El también candidato de Unidas Podemos al 4-M hizo público el pasado jueves el sobre que recibió en las dependencias de Interior, en el que iban cuatro balas de Cetme, un modelo de fusil de asalto empleado por el Ejército. "No es la primera vez que sucede. Hoy también han recibido cartas amenazantes el ministro Marlaska y la Directora de la Guardia Civil. Amenazas y más amenazas para que dejemos de hacer política, y que cada vez van un poco más lejos", dijo entonces, impactando de lleno en la campaña electoral de Madrid.

El lunes le tocó a Reyes Maroto, que recibió en la sede de la cartera de Industria otro sobre con una navaja ensangrentada y mensajes de Whatsapp impresos. La ministra, también metida en la campaña madrileña porque será la vicepresidenta económica de Ángel Gabilondo si consigue gobernar, lo hizo público y se presentó en la comisaría del Congreso para denunciarlo. Pronto se identificó al autor, que había escrito su remite en el sobre, y se descubrió que padecía esquizofrenia.

Desde entonces, varias han sido las informaciones policiales que han salido a la luz sobre la investigación diferenciando a los autores u que versaban sobre otras aristas, lo que a juicio de esta fuente supone un error porque se está poniendo en "preaviso al autor". "La publicidad no hace bien a la investigación", expone.

Todo ello, sin contar con el efecto llamada que se puede producir al ampliar el foco de lo que puede que haya hecho una sola persona. "Puede provocar que más gente haga amenazas similares", concluye. Otra fuente policial coincide en que es "peligroso" dar publicidad a estos mensajes y también admite que es algo "habitual" en los ministerios. "El problema es que esta vez se ha publicado", argumenta.

El PP acusa al Gobierno de "sobreactuar"

Estas voces policiales no son las únicas que han sido críticas con la forma de actuar del Ejecutivo con las amenazas. El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha señalado la "sobreactuación" de la izquierda tras las cartas recibidas. "No es buena la sobreactuación. No es buena la radicalidad ni la crispación", ha declarado.

Por su parte, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha sostenido que las amenazas "son mucho más graves" que "la cortina de humo que el PP quiere poner para no hablar de la incitación al odio de algunas formaciones". En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la también responsable de Hacienda ha criticado que se hable de "circo" y ha insistido en la necesidad de "un cordón sanitario a cualquier formación que no condena hechos tan graves", en referencia a la postura de Vox sobre las cartas.