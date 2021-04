La remodelació de l'avinguda del Port (València) contempla convertir una "autopista urbana" en un "passeig al mar"

Les obres previstes en aquesta avinguda preveuen també que els ficus i tarongers existents, que ocasionen "molèsties per al veïnat" i "un elevat cost de manteniment", se substituïsquen per arbrat autòcton i que siguen trasplantats en altres espais de la ciutat.

Així ho han indicat aquest dimarts el vicealcalde de la capital valenciana i regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, i el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, durant la presentació, en roda de premsa, de la nova planta viària i verd del futur bulevard.

La proposta de reforma de l'avinguda del port contempla, en calçada, dos carrils de circulació, un carril EMT taxi segregat, un carril bici més ample que l'actual i una banda multifuncional destinada a estacionament en cordó, així com places d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda, places de càrrega i descàrrega i contenidors de residus urbans.

El carril bici passarà de 80 a 250 metres, baixarà a la calçada, serà bidireccional i discorrerà tot recte des de la plaça Zaragoza fins al port, a diferència del recorregut amb "corbes i alts i baixos" actual, han indicat els responsables municipals.

Al costat nord de l'avinguda, el carril bici que hi ha ara per damunt de la vorera es convertirà en espai per a vianants, s'ampliarà la vorera i es crearà una franja enjardinada. Al costat sud, la banda dedicada en aquests moments a estacionament acollirà una franja enjardinada, parada d'autobús i contenidors de residus. Així mateix, s'ampliarà l'espai per a vianants. En total, la superfície de les voreres augmentarà fins als 6,45 i 8 metres, incloent la part enjardinada.

La reconversió de l'avinguda del port també arreplega la peatonalització de l'entorn del Mercat del Grau, concretament els carrers Crist del Grau i del Mercat del Grau, que s'obriran solament a vehicles autoritzats.

Grezzi ha insistit en la idea de transformar una "autopista urbana" en un "passeig al mar" i en la decisió de reduir de cinc a tres els carrils de circulació. Igualment, ha valorat la disminució de l'espai motoritzat, que arribarà al 29%; l'increment de l'àrea enjardinada i per a vianants en un 67% -44% solament la part per als vianants-; l'existència d'un carril bus protegit al llarg de tota l'avinguda, i la creació d'un carril bici en calçada bidireccional un 58% més ample.

RENATURALIZACIÓ DE L'AVINGUDA

Pel que fa a la planta verda del projecte, el vicealcalde i regidor d'Ecologia Urbana ha detallat que els arbres que hi ha actualment en l'avinguda del port -231 ficus i 36 tarongers- es resituaran en altres zones verdes de la ciutat. Campillo ha avançat que en el seu lloc hi haurà diferents espècies en platabandas i parterres allargats i escocells més amples, de 2 per 2 metres.

A més, s'inclouran passos de paviment drenant que capten l'aigua de pluja en el subsòl. Sergi Campillo ha assenyalat que els ficus i tarongers amb els quals explica en aquests moments la via no són adequats, perquè creixen molt i ràpidament, tapen finestres i balcons de les vivendes pròximes, no deixen passar la llum i necessiten més espai.

L'edil ha agregat que a més, suposen un "elevat cost de manteniment", amb una inversió de 80.000 euros anuals per a la seua poda. Aquests arbres se substituiran per espècies autòctones i adaptades al clima mediterrani, millor condicionades a les característiques de l'avinguda, com a lledoners, arbre de l'amor, roure valencià i jacarnadàs.

No obstant açò, es deixaran alguns exemplars de ficus en cantonades "com a testimoniatge". El vicealcalde ha enumerat els beneficis de renaturalizar la via que travessa Camins al Grau i els Poblats Marítims. "Té efecte regulador de la temperatura, proporciona ombra a vianants i ciclistes, reté la contaminació, purifica l'aire, ofereix refugi a la fauna urbana i aporta naturalitat i bellesa", ha exposat.