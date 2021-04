Sindicatos y FADE denuncian la "paralización" de la figura de delegado de igualdad por parte del Principado

Así lo han asegurado en rueda de prensa las responsables de igualdad de UGT y CCOO, Carmen Escandón y Ana María Rodríguez, junto a la directora de desarrollo empresarial de FADE, Leticia Bilbao. Las tres han coincidido en que el principal escollo para desarrollar esta figura es la postura del Principado, que quiere participar en la firma del acuerdo y en la creación del convenio colectivo "con voz y con voto".

Según ha explicado Leticia Bilbao, esto es "del todo imposible", ya que los convenios colectivos "solo pueden ser firmados por los representantes de las empresas y de los trabajadores". "Solo ellos", ha insistido, pueden participar en la comisión de elaboración del convenio.

Esto no implicaría que el Principado quedase excluido del acuerdo, sino que la Dirección General de Igualdad, así como la Dirección General del Trabajo, participarían en el consejo que se crearía para "apoyar y coordinar" la labor de los delegados de igualdad. "Hay instrumentos suficientes incluso para que la Administración nos proponga campañas concretas en sectores o empresas en función de los datos, pero no entienden que no pueden firmar un convenio de este tipo", ha agregado Bilbao.

La fórmula de delegado de igualdad sería similar a la actual puesta en marcha para la prevención de riesgos laborales. "La propuesta de UGT, CCOO y FADE solo aprovechaba la exitosa experiencia del IAPRL con los delegados de prevención", ha asegurado la directora de desarrollo empresarial de FADE.

Por su parte, la responsable de igualdad de UGT ha apelado directamente al presidente, Adrián Barbón, a quien ha pedido que escoja entre dos brechas, "agrandar la salarial", o "estar en la brecha" para terminar con "una lacra que empobrece a las mujeres".

Escandón ha explicado que esta figura está llamada a ser "pionera", al igual que el centro de crisis para agresiones sexuales, por lo que ha pedido al Principado que "acabe lo que empezó".

Ana María Rodríguez, por su parte, ha lamentado que un Gobierno que "se autodenomina feminista", paralice "en un ejercicio de sinrazón" la creación de esta figura.