Monago pide a Vara que "actúe de manera inmediata" para que el Ayuntamiento de Alburquerque "vuelva a la normalidad"

De esta forma se ha pronunciado Monago en rueda de prensa este lunes en Mérida, en la que ha recordado que responsables del PP se han reunido con representantes de estos trabajadores del Ayuntamiento de Alburquerque, que según ha alertado, "están atravesando una situación muy complicada", que llega "al límite en lo económico", ya que llevan unos cinco meses sin cobrar.

Una situación que afecta a unos 200 trabajadores, y que Monago ha achacado a la "nefasta gestión" realizada el PSOE "durante tantos años al frente" del Ayuntamiento de Alburquerque, "unas veces con sus propias siglas y otras camufladas en otro partido local, pero al fin y al cabo estamos hablando del PSOE", ha dicho.

Monago ha señalado que el Ayuntamiento de Alburquerque "está prácticamente en una situación de quiebra", ante la cual "urge encontrar una solución", ya que a su juicio, "no se puede consentir que una administración adeude cinco nóminas a sus trabajadores municipales".

Ante esta situación, Monago ha recordado que el PSOE actualmente gobierna en el Ayuntamiento de Alburquerque, la Diputación de Badajoz, la Junta de Extremadura y el Gobierno central, por lo que a su juicio, el presidente del Ejecutivo extremeño, Guillermo Fernández Vara, "no puede esconderse ni un minuto más", y "tiene que sentarse con el resto de administraciones, todas del PSOE", para "hallar una solución para que esos 200 trabajadores recuperen sus nóminas y la normalidad", ha dicho.

"Aquí no valen medias tintas, ni vale escurrir el bulto", ha defendido Monago, quien ha lamentado que "demasiados años se ha lavado las manos el PSOE" en esta localidad pacense, una situación sobre la que no se ha referido "ni una sola vez" el presidente de la Junta, por lo que "parece como si lo que está sucendiendo en Alburquerque no fuera con él o no le importara".

Por todo ello, Monago ha reclamado a Vara que actúe "de manera inmediata" para que los trabajadores del Ayuntamiento de Alburquerque "vuelvan a cobrar" y para que los servicios municipales "vuelvan a funcionar".