¿Cómo pueden sobrevivir las empresas en esta nueva realidad?

Un año después del inicio de la pandemia, las empresas buscan la forma de prosperar en este nuevo marco de realidad que, por fin, parece asentarse. Sin embargo, la mayoría de ellas se encuentran con una importante dificultad: durante esta época, ha quedado constatado que los comportamientos de los consumidores se han vuelto más dinámicos e impredecibles que nunca.

Aún así, no todo es un caos sin sentido. Siguen existiendo patrones de conducta que aportan pistas sobre los intereses de los usuarios. Por ejemplo, desde el site Think With Google ya han podido detectar tres nuevas tendencias de consumo que las empresas deben tener en cuenta para adaptarse al futuro:

La pandemia ha acelerado los cambios de comportamiento.

Los consumidores necesitan más ayuda para elegir .

. Los consumidores quieren un mundo digital asequible, para lo cual requieren anuncios relevantes que, además, respeten su privacidad.

Si quieres profundizar en estas tendencias, los cambios en el comportamiento de los usuarios que suponen y cómo puedes afrontarlas como empresa, tienes más información en este artículo.