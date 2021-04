Cvirus.- La Comunitat Valenciana suma 182 casos nous i sis morts, dos d'ells residents

Així mateix, s'ha administrat un total de 1.432.916 dosi de la vacuna contra el coronavirus, 167.721 a Castelló, 519.578 a Alacant i 745.617 a València, mentre que 379.340 persones ja estan immunitzades després de rebre la pauta completa.

Així, la xifra total de positius és 389.174 persones. Per províncies, 35 dels nous casos són de Castelló (40.016 en total); 61 a Alacant (146.017 en total); i 85 en la província de València (203.139 en total) i s'ha notificat un cas sense assignar, amb el que la xifra total s'eleva a dos.

Per la seua banda, el total de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 7.282: 790 en la província de Castelló, 2.772 en la d'Alacant i 3.720 en la de València.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 268 persones ingressades i 63 llits UCI ocupats: 36 en la província de Castelló, amb 11 pacients en UCI; 81 en la província d'Alacant, 23 d'ells en la UCI; i 151 en la província de València, 29 d'ells en UCI.

A més, s'han registrat 197 altes a pacients amb coronavirus. D'aquesta forma, ja són 389.654 persones a la Comunitat Valenciana les que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia. Per províncies, les altes es distribueixen de la següent manera: 40.230 a Castelló, 145.797 a Alacant i 203.571 a València, a més de 56 no assignades. D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 3.706 casos actius, la qual cosa suposa un 0,93% del total de positius.

SITUACIÓ EN RESIDÈNCIES I BROTS

En aquests moments es mantenen casos positius en cinc residències de majors (1 en la província de Castelló, 1 en la província d'Alacant i 3 en la província de València).

Aquesta jornada no s'ha registrat cap contagi entre els resident per catorzé dia, encara que sí s'han notificat set positius entre treballadors i han mort dos usuaris.

A més, s'han notificat sis brots, dos d'origen laboral, a Almassora, amb 5 casos, i València, amb 3 casos. La resta són d'origen social i es localitzen en Sagunt amb 4 casos, L'Eliana: 4 casos, Alacant: 7 casos, i Almàssera amb 3 casos.