Hormigo: "Desde que Cs gobierna en Andalucía, cada vez más sevillanos tienen garantizada la dependencia"

En un comunicado, Hormigo ha valorado que desde que comenzó la pandemia la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, que dirige Cs, ha abonado más de 182 millones de euros para sostener todos los servicios de dependencia en la provincia de Sevilla, ya sean las plazas residenciales con, 64,6 millones de euros, o las prestaciones, con 69,5 millones. La parlamentaria naranja ha subrayado de manera "especial la dotación para la financiación de la Dependencia en las entidades locales a las que se han transferido más de 88 millones de euros para el Servicio de Ayuda a Domicilio y otros 2,5 millones para reforzar los servicios sociales comunitarios como pieza esencial de la atención a nuestros dependientes".

La diputada sevillana del partido liberal ha recordado que "este incremento de la cobertura de la dependencia en la provincia es la prueba de que Ciudadanos vino a gobernar para blindar las políticas sociales y lo hemos hecho incrementando el presupuesto en 270 millones de euros hasta llevar a la cantidad histórica de más de 1.600 millones de euros".

Hormigo ha señalado que, "a diferencia del PSOE que presumía mucho, pero la realidad era que escondían los expedientes en los cajones que dieron lugar a largas listas de espera ocultas, Ciudadanos ha sido capaz de reactivar el sistema, incluso a pesar de la pandemia". "Y no sólo hemos reactivado y rebajado las listas de espera", ha señalado, añadiendo que se "han mejorado los servicios, incrementando el precio/hora de la ayuda a domicilio, que estaba congelado hacía una década, hemos rebajado el copago de las plazas residenciales del 40 al 25 por ciento, y hemos mantenido la reserva de plazas en los peores momentos de la pandemia, entre otras muchas medidas que han garantizado la atención a nuestros dependientes".

En definitiva, según la parlamentaria de Cs, "estos datos ponen de manifiesto que Ciudadanos no vino a recortar derechos, todo lo contrario, no sólo ha sido capaz de bajar los impuestos en Andalucía, sino que además ha ampliado las políticas sociales con récord de presupuesto y beneficiarios", recordando para terminar que "no es casualidad que la dependencia en Andalucía haya obtenido una puntuación, muy por encima de la media del resto de las Comunidades situada en el 4,64". "Esto es Ciudadanos, políticas económicas con cabeza y políticas sociales amplias y con corazón", agrega.