Después de la entrevista de Rocío Carrasco en la que se narró la agresión que sufrió por parte de su hija Rocío Flores, muchos son los que han estado hablando de terapias de menores, de la violencia filio-parental y del programa Hermano mayor.

Hay personas que, a pesar de este episodio narrado, que la hija de la Jurado quiso ocultar a toda costa para proteger a su hija, siguen criticando su distanciamiento con su hija y no ven esta agresión y el estrés postraumático que sufre como una justificación para no ponerse en contacto con ella.

Por ello, hay una persona que se ha visto, indirectamente, aludida por Ana Rosa Quintana y ha querido responderla. Dakota Tarraga, participante de Hermano mayor y exconcursante de Supervivientes, se ha pronunciado en sus stories de Instagram para criticar a la presentadora porque, en su día, fue muy dura con ella y ahora no opina igual con Rocío Flores.

"Quiero decir, y que quede en constancia, que yo no tengo ninguna denuncia por nada hacia mis padres", ha señalado este miércoles. "Yo tuve un gran problema, que lo sabe todo el mundo: se me murió mi hermano. A ver cómo hubieran actuado otras personas".

Es mi pensamiento tan licito como el vuestro❤️❤️ pic.twitter.com/Ys0HW0OdZF — dakota tarraga (@dakotanadia80) April 21, 2021

"No tengo que justificarme de nada, pero cómo se nota que una es 'hija de', que quede bien claro porque eso queda patente. Y otra, por ser hija de una cuponera, es una maleducada, una malhablada, una sinvergüenza... Pues no, hija no, eres bastante clasista, y para ser presentadora de televisión no tienes que ser así", ha concluido.

Este jueves, tras la emisión de la entrevista de Rocío Carrasco, Dakota Tarraga también se ha pronunciado sobre el tema y ha dejado claro que la apoya al 100%: "Esperaba que la dejaran hablar un poquito más, porque ella está contando su historia. Pero esto no quita que yo a la mujer me la crea entera, lo que dice me lo creo de pe a pa".

"No creo que una persona finja tan bien, porque si no Almodóvar se ha pedido una pedazo de actriz. Vamos, que me la creo totalmente", ha añadido. "Tiene para el Lequio, para Tomás y para el que viene detrás. Y lo veo muy bien, porque han hablado 20 y tantos años, o sea que ahora le toca a ella, y es lo que hay".