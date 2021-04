Todo al blanco: estas son las 'sneakers' que triunfan esta primavera... ¡y que ahora están rebajadas hasta un 23%!

El cambio de armario ya es una realidad y, si todavía no te has enfrentado a él, ya va siendo hora de desempolvar las prendas más vaporosas y guardar hasta el año que viene los jerséis y otras propuestas más tupidas. Esto también incluye los textiles domésticos, puesto que ha llegado el momento de almacenar las mantas en armarios y cajones para que aguarden hasta el próximo invierno sin apenas ocupar espacio. Así que, para conseguir un cambio de armario exitoso, más nos vale tener a mano algún que otro truco para lograr duplicar el espacio del vestidor sin hacer obras y que, al mismo tiempo, consigamos tener todo ordenado de forma eficaz.

Junto a los textiles del hogar y a las prendas de abrigo, otro ámbito de nuestro vestidor que también hay que preparar para la nueva temporada es el calzado y es que, además de ordenarlo para que nos resulte más cómodo elegir qué par nos ponemos cada día, hay que guardar las botas y zapatos más cerrados, para dejar hueco a las propuestas más primaverales. Y si hablamos de calzado de esta temporada, no hay duda de que las sneakers son las grandes protagonistas. No es de extrañar porque, además de la comodidad que aportan, son el paso intermedio entre los zapatos cerrados de invierno y los abiertos de verano.

Además, los modelos blancos son un must de cada primavera, puesto que dan luz y recuerdan al buen tiempo. Si no cuentas en tu armario con un par de sneackers claras, ¡hoy es el momento de incluirlas! La zapatería Krack Online ha rebajado algunos de sus modelos para que puedas renovar tu calzado primaveral. Bajo estas líneas, seleccionamos tres de nuestros favoritos.

Tres apuestas que ya deben estar en tu armario

- Las Sandford, de Ecoalf, ¡por menos de 70 euros! Las zapatillas blancas básicas nos encantan, pero, si aún encima tienen un mensaje tan potente como el que suele lanzarnos la marca Ecoalf, resistirnos a sus encantos es misión imposible. Con el clásico ‘Because there is no Planet B’, estas sneakers sostenibles están creadas a partir de nylon reciclado y destacan por su gran comodidad y por ser transpirables e impermeables, por lo que son perfectas para utilizar en cualquier época del año.

Están rebajadas un 13%: en vez de por 79,90 euros, te las llevas por 69,90.

Las Sandford, de Ecoalf Crack Online

- Las Mustang, ¡pero con corte vintage! Aunque las sneakers con poca suela y formas redondeadas parecen haber vuelto para esta primavera, las que siguen las líneas retro siguen siendo un must indiscutible de esta primavera. Y es que, combinadas con un traje de chaqueta (¡mejor si es bermudas!), convierten cualquier outfit en un lookazo. ¿El detalle que más nos gusta? Las costuras marcadas por el exterior.

Están rebajadas un 19%: en vez de por 36,90 euros, te las llevas por 29,95.

Las Mustang Crack Online

- Si son de Mickey y con velcros, mejor. Los más pequeños de casa tienen debilidad por las zapatillas estampadas y los padres por las que más fácil nos lo ponen a la hora de calzarlos (¡vivan los velcros!). Por eso, este modelo infantil tiene todo lo necesario para enamorar en casa y, ahora, puedes ahorrarte casi 10 euros en su compra. ¿Qué más se puede pedir?

Están rebajadas un 23%: en vez de por 34,95 euros, te las llevas por 26,95.

Las zapatillas infantiles de Mickey. Crack Online

