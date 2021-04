Una vez más, Telecinco emitió Supervivientes: En tierra de nadie, el debate del reality presentado por Carlos Sobera. A él acudió como colaboradora Rocío Flores, aunque quiso especificar que va como persona que ha participado en el concurso y no como defensora de Olga Moreno, algo que habría decidido la propia pareja de Antonio David.

Fue después de que Moreno saliera triunfadora de la prueba de recompensa cuando Flores mostró su alegría: "La veo súper bien, ha luchado como una jabata, estoy súper orgullosa. He visto a Olga bastante mejor. Estaba preocupada, pero sí que es verdad que ahora la encuentro muchísimo mejor. Estoy tranquila por esa parte”.

Además, la joven explicó por qué no es ella la defensora de Moreno. “No me metió dentro de sus defensores por los motivos que ella tenga. Ella tenía las personas que quería que la defendieran y no quería que estuviera yo”. Después, y tras la insistencia del presentador, matizó que era por protegerla. “Olga lo que quiere es que no la juzguen por mí y ni por lo que está pasando fuera”, comentó en alusión al documental de Rocío Carrasco y a las informaciones que expone sobre Antonio David.

Sobre el documental de Rocío Carrasco

Por otro lado, Flores explicó cómo se siente respecto a lo que ocurrirá este miércoles en ese mismo plató, cuando su madre se siente para responder a todas las preguntas que podrían haber surgido tras la emisión de la primera mitad de los capítulos de Rocío: contar la verdad para seguir viva, la docuserie sobre la vida de la hija de Rocío Carrasco. El hecho es especialmente destacable, porque esta lleva ya 20 años sin ofrecer entrevistas en platós.

"Digo lo mismo que dije el primer día, no tengo miedo a nada. Es libre de decir lo que quiera. Lo que comenté el viernes son los sentimientos que tengo. Creo que quedó bastante claro. No quiero que la gente mezcle Supervivientes con otras cosas. Expresé mis sentimientos el viernes porque estallé y lo quise hacer. Me salió desde dentro, y a partir de aquí no tengo que decir nada más", añadió después.

Sin embargo, al regresar a plató tras otro vídeo de la supervivencia, la joven intervino de nuevo: "Los mismos sentimientos que yo expresé el viernes públicamente, ya que no he podido hacerlo de forma privada, se los expresé a mi padre de forma privada cuando lo he creído necesario o cuando algo no me ha parecido bien. He tenido total libertad para sentarme con él y expresarlo sin más", dijo, en una demostración clara de que su apoyo a su padre no ha variado lo más mínimo.