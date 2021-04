Carmen Borrego le saca los colores a Oriana Marzoli en 'Supervivientes': "Alexia ya ha aguantado más que tú"

Entre los tertulianos del último Supervivientes: En tierra de nadie, se encontraban Oriana Marzoli y Carmen Borrego. Esta última no se cortó nada al recordarle a Marzoli un importante e incómodo detalle para ella, que presume de su gran bagaje en realities: en Supervivientes duró menos de una semana.

Ocurrió este martes, en el prime time de Telecinco. Las declaraciones se dieron, además, en cuanto comenzó la gala. Entonces, la hermana de Terelu estaba explicando el porqué de que no se crea a Alexia Rivas. Y es que, la joven está teniendo muchos altibajos y problemas al alimentarse, algo que para Borrego es una señal que hace que no confíe en ella.

"Yo a Alexia me la estoy creyendo poco. No te puedes estar muriendo un día y al siguiente estar como si nada", dijo. Por su parte, Marzoli lo interpretó exactamente al revés, diciendo que esa inestabilidad era una prueba fehaciente de que la exreportera de Socialité no se encontraba bien.

"Pues todo lo contrario. Eso lo demuestra más todavía. Yo he estado en una situación bastante parecida. Que se te adormezcan las piernas quiere decir que estás totalmente deshidratada. Es algo serio", dijo, en una clara alusión a su breve experiencia en el formato.

Fue entonces cuando Borrego soltó su arsenal: "Tú aguantaste menos, perdóname que te diga. Ella está aguantando un poco más". A la influencer no le gusta nada que le recuerden que abandonó el concurso, tal y como repitió en varias ocasiones al inicio de La casa fuerte.

Carmen Borrego podría participar en 'Supervivientes 2022'

Su respuesta fue una provocación a Borrego que podría convertirse en una de las confirmaciones de Supervivientes 2022: "Te invito a que vayas tú y lo pruebes. Y hablamos", le dijo. Sorprendentemente, Borrego dejó una posibilidad al concurso: "A lo mejor lo hago y ya veremos", respondió con alevosía.