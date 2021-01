Oriana Marzoli pasa seis días con gastroenteritis: "Me gusta comer mucho y muy mal"

Durante el año 2020, Oriana Marzoli ha sido acusada de pasarlo demasiado bien mientras el resto de ciudadanos vivían confinados y midiendo cada paso y cada contacto que tenían con otras personas. Las fiestas ilegales en las que las restricciones del coronavirus eran prácticamente invisibles han sido duramente criticadas, sobre todo, por su gran enemigo, Rafa Mora.

Sin embargo, la joven influencer ha comenzado el 2021 de una manera no tan divertida. Las alarmas saltaron entre sus seguidores cuando la joven no publicó absolutamente nada del paso del temporal Filomena o de su experiencia en la nieve.

Tal como la propia Oriana ha narrado a través de su canal de MtMad, su desaparición se ha debido a que ha pasado algunos días en el hospital a causa de "problemas con la comida". Unas complicaciones que la han mantenido "seis días con gastroenteritis" y alejada de los focos. "Solo la he tenido una vez en mi vida y no me duró tanto", comentaba la influencer.

La gastroenteritis, que suele estar asociada a un virus. Sin embargo, Oriana ha comentado que, en su caso, se debe a su "problema con la comida", ya que asegura que tiene predilección por los alimentos que no suelen recomendar las dietas: "Mi problema es que me gusta comer mucho y muy mal". Con esto, se refiere a la denominada "comida basura", que suele ser su primera opción.

La joven tiene claro que debe iniciar un cambio de vida: "Esto puede llegar a ser algo más grave. Soy adicta al ibuprofeno, porque sufro muchos dolores de cabeza", comenta en un vídeo en el que asegura que puede llegar a tomar hasta cuatro de estas pastillas para paliar los dolores provocados por la tensión del día a día.

"El tema de la comida es superdelicado. Siempre se me ha tachado de anoréxica", explica Marzoli que, en realidad, come mucho y mal, pero ahora se ha propuesto eliminar las grasas saturadas y los menús de comida basura: "Lo voy a convertir en mi nuevo propósito del año".