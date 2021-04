Antonio, 'First dates': "Los hombres casados están destrozando el mundo gay"

"Tienes nombre de emperador romano", exclamó Carlos Sobera al conocer este martes a César Augusto, uno de los comensales que acudió a First dates en busca del amor. "Soy un Leo en pleno brillo del astro sol porque me gusta ser el centro de atracción", afirmó en su presentación.

"Soy un apasionado total de la moda, la amo. Sueño con ser el director de la revista Vogue, pero ahora estoy centrado en la búsqueda del amor", le contó al presentador.

César sabe disfrutar tanto de su lado extravagante como del más minimalista, y Antonio podría ser el chico apasionado de la moda con el que compartir pasiones 💕 #FirstDates20A https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/k26xhucIfD — First dates (@firstdates_tv) April 20, 2021

Su cita fue Antonio: "La moda es una forma de expresarme y ser yo, de describirme y definirme. Lo que hago en mis vestidos y diseños es un abanico de estilos increíble, por eso soy una persona indefinida", aseguró.

El diseñador acudió al programa de Cuatro buscando "a un hombre normalito porque no me fijo en el físico, pero me gusta un chico de pueblo, madurito, tipo Carlos Sobera", admitió.

"Al conocerle me pareció agradable y al saludarlo me llegó un olor exquisito", comentó César Augusto al saludar al jienense. "Mi impresión al verle ha sido muy buena", reconoció Antonio.

Ambos pasaron a la mesa, donde el diseñador comentó que "soy de Jaén y viví allí hasta los 18 años, después me fui a Madrid, donde conocí a un chico. Todo parecía ir muy bien entre nosotros y nuestra historia parecía una telenovela"

"Pero cuando me abrí en canal y me dejé llevar completamente por los sentimientos me llevé un palo: ¡Sorpresa!, estaba casado y tenía hijos", afirmó. "Los hombres casados están destrozando el mundo gay", añadió.

Y explicó que "estoy harto de que quieran jugar con el morbo cuando realmente quieren estar con su mujer y sus familias. Me cansa que nos utilicen por el tema del morbo y la sumisión", explicó.

Antonio escucha la palabra "casado" y se echa a temblar 😱 #FirstDates20A https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/FLmAzv9Cdw — First dates (@firstdates_tv) April 20, 2021

Durante la cena hablaron de multitud de temas, pero la química entre ambos no surgió ya que, lo que parecía que les iba a unir por completo, el mundo de la moda, fue lo que les separó.

"Ha sido una cita fantástica, he estado muy cómodo y contento, pero no tendría una segunda cita con César Augusto porque, aunque coincidimos en lo de la moda, no hay atracción", reconoció Antonio.