Cvirus.- Roig (Mercadona): "Som sector essencial, ja hauríem d'estar vacunats"

Roig s'ha pronunciat en aquests termes durant la presentació de resultats de la cadena corresponents a l'exercici de 2020, un any marcat per la pandèmia en el qual el president de Mercadona ha valorat que es declarara al sector de la distribució i de la cadena agroalimentaria com a "sector essencial".

Per a l'empresari valencià es va fer "bé" a declarar com a essencial un sector com a aquest, amb 2,3 milions de persones. "Nosaltres, que ens havíem gitat el dia 9 (de març) sent venedors d'aliments, passem a ser d'un nivell superior -sector essencial-" ha relatat Roig, qui ha apuntat que "ens han respectat en tot menys en les vacunes, en la resta ens han continuat declarant sector essencial".

En la seua opinió, "som sector essencial, ja hauríem d'estar vacunats" però com "ara ja anem a estar tots vacunats, ja no val la pena la discussió perquè el tema ja està passat", ha resolt.