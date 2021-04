La extraña confesión de Jessica Biel sobre la maternidad

Hasta septiembre de 2020, Jessica Biel y Justin Timberlake ocultaron a los medios que habían sido padres por segunda vez ese mismo julio de un bebé al que habían puesto de nombre Phineas, el hermanito de Silas Randall, nacido el 11 de abril de 2015. Ahora, la actriz ha querido explicar cómo es para ella esta nueva experiencia en la maternidad.

Y lo ha hecho de una forma un tanto extraña, pues si bien tanto ella como el cantante, que han cumplido recientemente 39 y 40 años, respectivamente, se muestran más que felices con esta etapa que se les presenta, no ha tardado en aparecer la realidad y que no todo es tan idílico como se podría pensar.

En una de sus últimas entrevistas, que ha concedido al programa que conduce Ellen DeGeneres, la intérprete de El ilusionista o la serie The Sinner ha explicado que no todo es color de rosa y que en más de una ocasión siente que sus hijos se multiplican y que ella no da abasto a todas las tareas, preocupaciones y responsabilidades de los dos reyes de la casa.

"Una amiga muy sabia me dijo una vez: 'Un hijo es una barbaridad, pero con dos es como si hubieses tenido mil'. Y es tal cual como ahora mismo me siento", ha confesado después de admitir que pensaba que su experiencia como madre primeriza haría las cosas más fáciles con este segundo hijo, pero nada más lejos de la realidad.

Para ello ha tirado de metáfora deportiva. "Ahora soy como una defensa que solo está compuesta por un único jugador y entonces te viene uno por aquí y otro por allá. Es un partido bastante, bastante loco", ha reconocido Biel, quien ha comentado que es "muy difícil" dejar que alguno de ellos llore durante unos minutos antes de entrar y decirle que todo está bien y abrazarlo, pero es parte del "entrenamiento del sueño" que están practicando ella y su marido.

Reconoce que con Silas no les funcionó porque como padres primerizos no podían soportarlo, pero ahora con Phineas lo están consiguiendo. Eso sí, finalmente hay un halo de esperanza porque es juntar a sus dos hijos y no pueden parar de reírse casi como esos vídeos virales de hermanos que son tan simpáticos.

"Son tan adorables cuando están el uno junto al otro. Ambos se creen que cualquier cosa que haga el otro es graciosísima. Silas es más como un actor, haciendo bromas y queriendo acaparar la atención de su hermano. Y Phin solo tiene ojos para él, y como los dos piensan que el otro es tan divertido, se pasan el día riéndose el uno con el otro. Es muy tierno, de verdad", ha finalizado.