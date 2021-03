Justin Timberlake felicita cariñosamente a su mujer, Jessica Biel, por su cumpleaños

El cantante Justin Timberlake está felizmente casado con la actriz Jessica Biel. Ambos empezaron fuerte 2021 anunciando en enero que tuvieron un hijo el verano pasado, el segundo después de su hijo Silas, que nació en abril de 2015.

Pese a los rumores de infidelidad que han sobrevolado a la pareja desde que contrajesen matrimonio en 2012, siempre han mostrado una relación fuerte y han intentado proteger su familia con la máxima intimidad posible.

Ayer, Justin Timberlake sorprendía a su mujer dedicándole una emotiva publicación en Instagram en la que la felicitaba por su 39 cumpleaños. "Feliz cumpleaños a mi persona favorita del mundo... la más fuerte, graciosa, la mejor y que más brilla y la madre/compañera/jefa más bonita", comenzaba el mensaje.

"Tengo suerte de aprender de ti y reír contigo y de celebrarte cada día. ¡Pero hoy lo hacemos con pastel! Por más cámaras lentas en el viento, saltos en los arbustos para salvar los juguetes de nuestros hijos y por compenetrarnos perfectamente en las fotos de saltos. Te quiero con todo lo que sé", finalizaba Timberlake la felicitación.

La actriz no se queda atrás a la hora de felicitar a su marido. El 31 de enero también celebró el cumpleaños número 40 de Justin publicando en Instagram varias fotos en las que aparecen juntos.

Biel acompañó el mensaje de un texto igualmente sentimental: "No hay nadie con quien me lo pase tan bien, me reía más, por quien sienta tan profundamente y con quien tenga tanta historia. Te honro hoy, cariño. Y te deseo el año más creativo y satisfactorio hasta la fecha. Felices 40, mi amor".

Con el nacimiento de su segundo hijo y las palabras que ambos se dedican en las redes sociales, parece que se alzan como una de las parejas más consolidadas de Hollywood.