El estilista de Janet Jackson acusa a Justin Timberlake del escándalo de la Super Bowl en 2004

La Super Bowl es todo un evento en Estados Unidos. Siempre hay uno o varios cantantes internacionalmente conocidos que actúan en el descanso del partido. En 2004, Janet Jackson y Justin Timberlake estaban haciendo justo eso cuando al final de la actuación ocurrió algo que se recuerda hasta el día de hoy.

El cantante tiró de la ropa de Janet y dejó uno de sus pechos al descubierto, con pezonera incluida. Este detalle de llevar cubierto el pezón hace pensar a muchos que fue algo premeditado y no un "fallo de vestuario".

El estilista de Janet Jackson en ese momento era Wayne Scot Lukas, que además de con ella ha trabajado con artistas de la talla de Tina Turner. Este, que está a la caza de una editorial donde pueda publicar su libro sobre anécdotas de su trabajo con las celebrities, ha acusado abiertamente a Timberlake de buscar ese fatídico momento de la Super Bowl.

En una entrevista al medio Page Six, ha confesado que el cantante estaba obsesionado con superar en impacto al momento de los MTV Music Awards en el que Christina Aguilera, su ex Britney Spears y Madonna se besaban. Lukas ha declarado que Justin “insistió en hacer algo mucho más grande. Quería que se viese algo”.

La idea original era que Janet llevase un vestido que Timberlake pisaría, dejando así al descubierto el trasero de ella que luciría un tanga de perlas similar a uno que aparecía en la exitosa serie de HBO, Sexo en Nueva York.

Finalmente esta idea no se llevó a la práctica y Jackson apareció con un traje de cuero negro que no daba opción a hacer lo planteado. Fue así, según el estilista, cómo la hermana de Michael Jackson acabó con un pecho fuera. “Jamás lo llamaría un fallo de vestuario”, asegura Wayne y añade: “Como estilista, me ocupé de que funcionara como debía”. Hay que dejar claro que fuentes cercanas a la Super Bowl han desmentido que la historia de este hombre sea verdadera.

Lo que ha motivado las palabras de Lukas ha sido la reciente disculpa de Justin a Janet, diecisiete años después de que aconteciera el suceso. Por su parte, el estilista ha querido añadir que Janet ya había perdonado a Justin en privado, "hicieron las paces hace mucho tiempo", concluye.