PSOE: "El descontrol del Gobierno regional en la vacunación vuelve a provocar el caos"

Peñalver ha recordado que el pasado viernes, la Consejería de Salud ya conocía el 'stock' de dosis con las que contaba la Región para este lunes, por lo que "debería haber planificado mejor y organizar las citaciones, en lugar de faltar al respeto de esa manera a la ciudadanía", según informaron fuentes del PSOE en un comunicado.

"No se puede citar a las personas y decirles que no en la puerta. Hay mayores con dificultades de desplazamiento y personas que pierden horas de trabajo o se tienen que desplazar más de 20 kilómetros desde las pedanías. La semana pasada el Gobierno regional provocó el caos con los errores de citación en Murcia, y ahora lo vuelve a hacer en Mula y en San Andrés", ha señalado.

En este sentido, ha recordado que este lunes llegan a la Región 31.590 nuevas dosis de Pfizer, por lo que las previsiones de vacunación se mantienen, pero la Región de Murcia "sigue la última de España en ritmo de vacunación". El jueves 15, añade, "se habían administrado el 78,9 por ciento de las dosis recibidas, mientras que, en el total de España, se habían administrado el 90 por ciento".

En cuanto a la población cubierta con una primera dosis, Peñalver ha lamentado que la Región "también sea la última, con un 17,5 por ciento, lejos de Extremadura con el 26,5 por ciento, y de la media nacional, que está en el 22,4 por ciento".

"También hemos detectado que no hay buena coordinación, algo fundamental, entre los centros de salud de Atención Primaria y Salud Pública de la Consejería. Los centros de salud no tienen información de los listados de vacunación, por lo que no pueden informar a sus usuarios, ni dar indicaciones a aquellos que tienen problemas de movilidad o dificultades de acceso a los centros de vacunación masiva", ha concluido.