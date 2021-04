Pilar Eyre, tras la entrevista de Miguel Bosé: "El primer porro se lo dio su padre cuando era un crío"

Este domingo se emitió la segunda parte de la entrevista de Jordi Évole a Miguel Bosé, segundo episodio que se centró en su polémica postura negacionista de la Covid con controvertidas declaraciones contra las vacunas y contra Bill Gates, llegando incluso a decir que a su madre se la "sedó hasta la muerte".

Sin embargo, ya en el primer programa habló de su carrera, de su voz y de su vida de excesos, y comentó que "había llegado a consumir 2 gramos diarios de cocaína".

Parece que su relación con las drogas viene de mucho tiempo atrás, y así lo ha confirmado Pilar Eyre en su último blog en Lecturas. Según explicó la periodista, su padre, Luis Miguel Dominguín, le confesó que fue él quien le dio su primer porro.

"Le dije: 'Miguelito, a partir de ahora no vamos a ser padre e hijo, porque no nos ha ido muy bien desde que me separé de tu madre. Vamos a ser amigos y te voy a explicar cosas de mí que nadie sabe'", le dijo, anécdota que luego ella le contó al propio Bosé en 1983.

"Es cierto, mi primer porro me lo dio él cuando era un crío", le respondió el cantante. "A partir de ahí, ¡todo!", añadió el artista tras preguntarle si había sido su último porro. "Con drogas lo he experimentado todo, soy un hombre propenso a cualquier vicio y tuve una época, de los 17 a los 20 años, en que me metí de todo. Marihuana, heroína, cocaína, LSD... ¡Me trasformé en un drogadicto!".

"Cuando me di cuenta estaba enganchado y, en lugar de ser cada día más libre, cada día era más esclavo... Vi a mis tres mejores amigos muertos por el caballo, he visto a tíos y tías estupendos, que hasta ayer eran gente maravillosa, prostituyéndose, robando, convirtiéndose en mierda para conseguir un pico", le relató Miguel Bosé.

"Vi en qué monstruo me estaba convirtiendo ¡y lo tiré todo a la basura! ¡Dije basta y ahora la droga me repugna! Si viera a alguien incitando a drogarse, ¡te juro que lo mataría con mis propias manos!", aseguró hace casi 40 años a Pilar Eyre.

"¿Qué habrá pasado para que esta semana le haya confesado a Évole que decidió probar la droga a finales de los 80 y estuvo consumiendo hasta hace siete años?", se ha preguntado la periodista.