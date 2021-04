Iker Jiménez, "inquieto" por los efectos adversos de AstraZeneca: "¿No pasa nada? ¿Nos toman por tontos?"

Este domingo, Iker Jiménez dedicó su habitual reflexión en el último tramo de Cuarto Milenio a hablar sobre la polémica que gira en torno a la vacuna de AstraZeneca. El presentador reconoció sentirse "inquieto" ante los efectos adversos del suero, desmarcándose así del "discurso" de "la ola global".

El presentador recordó que el pasado año le tacharon de "alarmista" por advertir sobre la gravedad del coronavirus y que, finalmente, llevaba razón. Por aquel entonces, defendió a capa y espada la información y las opiniones que estaba transmitiendo, y piensa seguir por el mismo camino.

"Estamos en una dinámica donde vemos algunos problemas, por ejemplo con algunas vacunas. No es que seamos antivacunas o no, es que simplemente es la realidad. Y cuando vas a algunos médicos que han denunciado, luego han sido reprendidos, y cuando vas a algunos que han hablado, luego han sido llamados a administración por el jefe del hospital, y eso es muy complicado, oiga", expresó.

"Pero uno se pregunta, '¿qué es lo que pasa?' Y parece que hay una tendencia a 'no pasa nada'. Oye, lo de la vacuna AstraZeneca en concreto ha sido tal cachondeo, tal absoluto cachondeo, que le sorprende a uno, sinceramente, se lo digo de corazón, que no pase nada", añadió, visiblemente serio, desde su mesa.

Según Jiménez, "el que decía que 'no pasaba nada decía que no había que llevar mascarilla en la tele', el médico afable de la tele, o el experto, o el virólogo. Que esto podía ser un resfriado y que los aerosoles no existían. Esos mismos me dicen ahora que no pasa nada con esta vacuna".

El conductor del espacio de Cuatro subrayó que tiene derecho a expresarse con libertad: "Oiga, tengo derecho humano a por lo menos estar inquieto, ¿saben ustedes? Porque no me fío mucho de ustedes". Y, dicho esto, lanzó una pregunta al aire: Con esa ingenuidad casi naif nos hemos acercado al fenómeno del Covid y por eso nos pasa lo que nos pasa, ¿qué pasará después? Lo iremos viendo".

"Hay cosas que claman al cielo, hay que contarlas. ¿Se queda uno desnudo porque lo que ven en los demás sitios es que no pasa nada?, ¿no pasa nada de verdad?, ¿nos toman por tontos o qué pasa? Yo no estoy diciendo que una vacuna sea buena y otra mala, sino que lo que pasa no es muy normal. No es muy normal lo que ha pasado con una dosis, con otra dosis", se quejó.

Finalmente, dijo que es "muy fácil amedrentar a cualquier trabajador": "Ha habido casos, recientes, en algunas comunidades españolas. Pero, ¿quién es el valiente que sale en contra de la ola global? Uno pone la tele y la ola es global, nadie sale de ese discurso. A nosotros la verdad nos llevará a un discurso u otro, se lo aseguro, no una coordenada. Y así seguiremos".