Empleadas de la Residencia de Mayores de Tinajo piden al Cabildo de Lanzarote que solucione la sobrecarga de trabajo

Al respecto, aseguran CCOO en un comunicado, que "llevan tiempo soportando una situación límite y ya no aguantan más", afirmando que es "brutal" la sobrecarga de trabajo que tienen desde hace años "sin que la empresa adjudicataria Clece, ni el Cabildo hayan puesto solución a este gravísimo problema".

Además, consideran que lo "más grave es que no" se cumple con el pliego de condiciones que actualmente establece que hay tres plazas fijas "pero que no se están cubriendo, algo que ha debilitado aún más al personal", ya que han señalado que la carga de trabajo que están teniendo "sinceramente no es normal", ha indicado la representante de los trabajadores, Delia Fernández.

En este sentido, ha indicado que han trasladado infinidad de escritos a la empresa adjudicataria y al Cabildo "denunciando y explicando esta situación, que no es nueva, pero que se ha agudizado gravemente con la pandemia, sin que se haya mejorado las condiciones".

Por ello, el próximo 23 de abril, a las 10.00 horas, realizarán una concentración de protesta en el centro de trabajo, ya que consideran "imprescindible buscar una solución inmediata" a este conflicto para dar un servicio "digno" a los mayores porque "trabajan con personas, no con mercancía, necesitan ayuda".

Así, hacen un llamamiento a toda la clase trabajadora de la isla para que participe en esta nueva convocatoria en la defensa de los mayores y de las personas trabajadoras que los cuidan.