Cristina, novia de Ferre, se opera el pecho y muestra los resultados en sus redes sociales

Cristina, novia de Ferre, quien fuera concursante de la primera edición del reality de Telecinco, La casa fuerte, se ha sometido recientemente a una intervención para operarse el pecho.

La joven afirma que tenía un problema y se ha puesto en manos de los profesionales médicos de la Clínica Esquivel para que le realizaran una cirugía de recambio de prótesis.

Durante los días previos y posteriores a la intervención, la influencer ha estado compartiendo todo tipo de detalles. Aunque no ha dejado claro qué problema tenía exactamente para tener que volver a someterse a esta operación, ha dicho en sus stories de Instagram que ha tenido que aumentar el tamaño de las prótesis porque de no ser así el problema no se habría solucionado.

Cristina tras pasar por el quirófano. CRISCANARIA5 / INSTAGRAM

"Me siento hinchada, tengo que reposar un poquito", ha confesado la joven en la red social. Algo que le va a costar, ya que es muy activa y deportista. "Todavía no he contado por aquí el problema por el que me tuve que arreglar el pecho porque lo hemos grabado con el equipo de Esquivel", ha añadido.

De lo que se deduce que en los próximos días compartirá todos los pormenores de la cirugía y del problema que la ha llevado a tener que ser intervenida de nuevo.

Pese a tener que pasar por el quirófano y encontrarse molesta y dolorida, Cristina se muestra muy positiva en sus redes sociales, animada y vivaz, con muchas ganas de compartir cuáles han sido los verdaderos motivos que la han obligado a ponerse en las manos de estos profesionales.