Ford Almussafes no cedeix a baixar les prejubilacions a 55 anys ni a mantindre el complement salarial al 85%

No obstant açò, l'empresa es nega a rebaixar fins als 55 anys l'edat perquè els treballadors puguen prejubilarse amb pla i insisteix a rebaixar al 80% el complement salarial fins a l'edat de jubilació real, quan en l'ERO de l'any passat (en el qual van eixir 350 persones), aquest complement va ser del 85%. Per al comité d'empresa aquesta oferta "no és suficient", han informat a Europa Press fonts sindicals.

La nova proposta de la direcció arriba després que en l'anterior reunió s'obrira a rebaixar l'ERO que va plantejar per a 630 empleats de les plantes BAO (de fabricació de vehicles) entre 30 i 60 persones, depenent quants acullen el programa d'incapacitats -que es descomptarien de l'ERO- i de quants preferisquen eixir d'aquest programa per a optar per la prejubilació, sempre que complisquen els requisits.

També ha oferit augmentar la indemnització de les baixes incentivades per a garantir un any de salari a aquells que porten menys temps en la planta. Aquest divendres ha concretat la proposta: per als contractats en 2013 la indemnització seria de 45 dies per any treballat, per als de 2014 de 55 dies i per als de 2015 seria de 65 dies.

La direcció va motivar l'ERO, presentat el passat mes de març, en la caiguda de la demanda europea i sobretot de la venda de models com el S-Max, el Galaxy o el Mondeo. Açò ha motivat que després de les vacances de Pasqua, la companyia haja reduït la producció en 280 vehicles diaris -passant de 1.640 a 1.360- pel que addueix "excedent de personal".

L'OFERTA "NO ÉS SUFICIENT"

Per al president del Comité d'empresa i portaveu d'UGT en Ford Almussafes, Carlos Faubel, "el moviment efectuat per l'empresa no hi ha dubte que és positiu", ja que obri l'opció a una major població de la Plantilla, però en la seua opinió "no és suficient".

En aquest sentit, el sindicat majoritari en la planta valenciana argumenta que la borsa de personal podria resultar insuficient per a aconseguir l'objectiu que totes les baixes siguen voluntàries. A més, recorda que 3.642 afiliades i afiliats han recolzat, de manera telemàtica, la proposta que van traslladar a la direcció el 12 d'abril i que, para UGT, "solucionaria aquest enorme problema".

Al seu entendre, "la direcció de l'empresa està obligada a fer tot el possible per a evitar acomiadaments forçosos", i en eixos termes s'ha pronunciat sempre la direcció europea de Ford, en les reunions mantingudes amb UGT, assegura el sindicat.

Per tant, per a aconseguir un acord "la direcció de l'empresa ha d'ampliar la possibilitat d'acollir-se al Pla als nascuts en 1966 (55 anys), i augmentar el complement salarial al 85%, fins als 65 anys d'edat", ha insistit. UGT queda així a l'espera de la pròxima reunió, a final de setmana o a principis de la pròxima, per a conéixer la proposta d'acord final, perquè l'oferta actual "no és suficient".

ALLARGAR L'ERO

Per la seua banda, el portaveu de STM en Ford Almussafes, Paco González, ha valorat "el pas" que ha donat la direcció de l'empresa però segueix veient "mancances". En aquest sentit, creu que "no hi ha demanda" per a cobrir les baixes incentivades, per la qual cosa insisteix en les prejubilacions.

Així mateix, el sindicat sol·licita que "s'allargue el pla sense cap pressa" perquè els companys que l'any que vé compleixen els 56 anys es pogueren jubilar en les mateixes condicions que ara es pactaran per als 56 que "òbviament no pot ser empitjorant condicions de l'ERO firmat l'any passat". "Mentrestant, es podria aprofitar eixe excedent mínim per a formar a la gent que se'n vaja a quedar i reforçar algunes línies", ha suggerit González.

També el portaveu de CCOO en Ford Almussafes, José Arocas, considera que l'empresa està donant "xicotets passos" però creu que "ha de fer un xicotet esforç per a arribar a eixe 85% (de complement salarial en les prejubilacions) com demana la plantilla".

Per la seua banda, CGT no creu que en l'empresa sobren 630 empleats i considera que la direcció "fa els seus càlculs perquè els qui treballem en aquesta factoria ho fem amb uns ritmes cada vegada més inhumans". El sindicat avisa, a més, que "totes les previsions, tant institucions nacionals com a europees, preveuen una important recuperació econòmica que repercutirà en un augment de la venda de vehicles en els pròxims anys".