El lapsus de Iñaki López con Ayuso en 'laSexta Noche' que Inda aprovechó para darle una 'puñalada'

La candidata del PP a la reelección a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha visitado este sábado el plató de laSexta Noche para hablar con Iñaki López, presentador del programa, sobre su programa electoral o los posibles pactos que podrían darse tras los comicios del 4-M, entre otras cosas.

Allí ha asegurado que su alianza con Vox para gobernar en la capital no es segura, ya que su intención es estar al mando en solitario en la Comunidad, y ha defendido su gestión durante la pandemia de coronavirus respondiendo al candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, al que ha aclarado que sí han proporcionado ayudas a la hostelería para paliar los efectos de la crisis sanitaria porque les han dejado continuar con su trabajo, que es "la mejor ayuda".

Preguntada sobre cómo lograría vacunar al 100% de la población del Madrid, una afirmación que hizo tras señalar que si no era así era por el Gobierno, Ayuso ha explicado que es posible, y ha puesto como ejemplo otras políticas que ha llevado a cabo en las que en un principio nadie creía, como los test de antígenos en las farmacias, el levantamiento del hospital de Ifema o la construcción del Zendal.

Una vez tratados todos los temas, López ha pasado a despedirse de ella con un descuido que no ha pasado desapercibido ni para los espectadores ni para la propia presidenta. "Señora Gabilondo, le doy las gracias por haber estado aquí, en laSexta Noche", ha comenzado el presentador, que se ha visto interrumpido por la dirigente corrigiéndole entre risas, recoge Vertele!.

"Perdón, discúlpeme. Le deseo suerte, al igual que hago, lógicamente, con el resto de los candidatos", ha dicho finalmente con una leve sonrisa.

La equivocación del periodista no ha quedado ahí pues, tras la entrada de los colaboradores del programa al plató, Eduardo Inda, director de Okdiario, ha aprovechado para "felicitar a Isabel Díaz Ayuso por la entrevista que ha hecho" y soltar un chascarrillo dirigido a López.

"Ha estado soberbia la señora Gabilondo, como la has llamado tú", le ha dicho dedicándole una media sonrisa. El periodista, por su parte, le ha respondido recordándole que el que entrevistaba era él porque "la señora Ayuso contestaba preguntas". "No hay nada como tener amigos y tenerlos cerca. Mientras me quito los puñales de Eduardo, vamos al tema que nos ocupa", ha concluido el presentador en tono jocoso.