La Rioja es la segunda comunidad española con menos 'coches zombies', vehículos que no tienen seguro obligatorio

Las consecuencias de tener un coche sin seguro: multas de hasta 3.000 euros y tener que abonar todos los daños materiales y corporales causados en un accidente de tráfico, lo que en ocasiones puede suponer decenas de miles de euros de coste.

No dar de baja en Tráfico un coche cuando nos desprendemos de él, tratar de ahorrar unos euros dejando sin seguro al vehículo que usamos poco o abandonar una moto averiada en un polígono por no llevarla al desguace son decisiones que pueden causar muchos más problemas de lo que algunos conductores creen.

Son los llamados "vehículos zombies": coches, motos, furgonetas y camiones que circulan sin tener contratado el seguro obligatorio o que son abandonados a su suerte sin comunicarlo a la Dirección General de Tráfico.

Las consecuencias de estas prácticas pueden ser muy graves, ya que los propietarios de los "coches zombies" pueden ser sancionados con multas de hasta 3.000€. Los coches abandonados o que no circulan tampoco se libran de la obligación de contar con un seguro y pueden recibir fuertes sanciones por incumplir las normas.

Pero, sin duda, lo más grave puede suceder si el propietario del coche sin seguro causa un accidente de tráfico, ya que será él quien deba abonar todos los daños materiales y corporales derivados del siniestro, algo que puede llegar a suponer un coste de miles o de centenares de miles de euros.

No es un problema residual: las cifras alarman. Oficialmente, en España hay al menos 2,65 millones de vehículos 'zombies'. O dicho de otra manera: el 7,7% del parque automovilístico español no está asegurado, una proporción que se ha incrementado nada menos que un 16% en el último año.

Estas son las algunas de las conclusiones del estudio 'Vehículos "zombies": Los coches sin seguro en España. Problemática y accidentalidad (2010-2019)', presentado hoy por Línea Directa Aseguradora y que analiza el fenómeno de los vehículos sin seguro en la última década.

"Con este estudio queremos poner de relieve los peligros y problemas que conlleva circular sin tener un seguro obligatorio, un sistema que ha brindado una gran seguridad a la sociedad durante décadas", asegura Mar Garre, directora de Personas, Comunicación y Sostenibilidad de Línea Directa Aseguradora.

Según su opinión, "el seguro cumple una función social, por lo que debemos tomar conciencia de un problema en el que una vez más pagan justos por pecadores, ya que todos acabamos sufriendo la irresponsabilidad de unos pocos".

ENVEJECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOVILÍSTICO

Pero, ¿por qué ocurre este fenómeno?. Entre los motivos más importantes para que 2,65 millones de españoles conduzcan coches sin seguro podría estar el envejecimiento del parque automovilístico, con 12,3 años de media en España, lo que, unido al entorno económico desfavorable vivido durante la última década, ha podido incrementar las dimensiones del problema.

Además, aunque parezca mentira, hay todavía un gran desconocimiento sobre la obligatoriedad del seguro y cierta dejadez en los trámites, ya que muchos propietarios no renuevan las pólizas de los vehículos que no usan o no los dan de baja en la Dirección General de Tráfico cuando se desprenden de ellos. No en vano, el repunte de este fenómeno vivido en el último año coloca la proporción de vehículos sin seguro en niveles de 2010, uno de los más altos de la década.

Por tipología de vehículos, el informe estima que los coches lideran la lista de "vehículos zombies" con más de 1,8 millones de "sin seguro", seguido de camiones y furgonetas con 0,4 millones y, a continuación, los vehículos de dos ruedas.

Canarias, Baleares y Cataluña son las comunidades que, proporcionalmente, cuentan con más vehículos sin asegurar, mientras que Aragón, La Rioja y Castilla y León son las que más aseguran en función de su parque.