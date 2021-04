El magistrado al autor del crimen de Laredo: "Eso caerá sobre usted como una losa"

El magistrado presidente del Jurado del juicio por el crimen machista de Laredo, Ernesto Sagüillo, ha dicho que la conducta del autor fue "injusta" e "injustificable" y le ha advertido de que lo que hizo "caerá como una losa" sobre él a lo largo de su vida.

"Si se maltrata a alguien es porque no se le ama", ha destacado el magistrado tras emitirse el veredicto del Jurado Popular este viernes en la Audiencia de Cantabria, dirigiéndose al autor confeso del primer asesinato machista de 2019, cuya víctima fue una mujer dominicana de 26 años, madre de una hija que hoy tiene 10.

"Eso caerá sobre usted como una losa durante todos los días de su vida, por ello va a pagar años de prisión", ha señalado Sagüillo, que ha adelantado que la pena, "con total seguridad, rebasará los 20 años" de cárcel.

"Me ha tocado ser la persona que expresa el reproche de su conducta y en tal calidad no voy a buscar calificativos para ella, ya se han dado para el juicio, solo me atrevo a destacar que, además de injusta, fue injustificable, y que en todo caso fue remediable", ha lamentado.

Tras escuchar al Jurado y a las partes personadas en el proceso, antes de levantar la sesión, Sagüillo ha planteado estas reflexiones dirigidas al acusado, lo que no suele habitual por parte de los magistrados.

El presidente del Jurado le ha dicho al autor confeso del crimen, ex pareja de la víctima, que "es incompatible que se ame a alguien y a la vez agredirle".

También le ha reprochado que "poseer más fuerza física no otorga ninguna superioridad".

Además, ha considerado que el autor es joven y algún día recuperará la libertad, por lo que aún "puede dar un sentido a su vida aprendiendo los valores que deben guiar al ser humano".

El magistrado ha añadido que, pese a que "nada podrá compensar el daño que causó" porque "eso es el pasado y no lo puede cambiar, lo que sí puede cambiar es su futuro".

"Está a tiempo a dedicar lo que le queda de vida a intentar reparar el mal que ha hecho en las relaciones con los demás", ha apostillado.

Veredicto: culpable

El Jurado ha declarado culpable al acusado que confesó el crimen y entiende que actuó con ensañamiento y alevosía con las agravantes de parentesco y de género, por lo que su condena superará los 20 años de prisión.

Así lo ha adelantado el magistrado Sagüillo, después de conocer el veredicto del Jurado, que sostiene que se ha probado además que el acusado amenazó a las compañeras de piso de la víctima.

Los hechos ocurrieron el 3 de enero de 2019, cuando el acusado asestó 29 puñaladas con dos cuchillos diferentes a su expareja en el piso que ésta compartía con dos compañeras, que intentaron evitar su muerte, pero que, "por miedo", finalmente se encerraron en su habitación.

Siete de los miembros del Jurado consideran además que el agresor actuó "por la dominación que pretendía tener" sobre la víctima "por ser mujer", como, a su juicio, refleja su "control" sobre ella y los vídeos que grabó, tanto durante la agresión como después.

Y no ven probado que el autor de los hechos confesara lo ocurrido sin saber que la Guardia Civil ya estaba enterada de lo sucedido.