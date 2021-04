Casado aboga por prestar cuidados paliativos desde lo público y afirma que tras Burgos se actuará en otras provincias

Casado se ha expresado así en su comparecencia en la Comisión de Sanidad de las Cortes, en la que ha explicado la situación epidemiológica y sanitaria de la Comunidad y donde ha respondido así a las preguntas del procurador socialista Jesús Puente, que ha preguntado al respecto después de que el gerente regional de Sacyl, Manuel Mitadiel, anunciara este jueves que la Junta se plantea la rescisión del contrato con el San Juan de Dios.

La consejera ha explicado que "clarísimamente" hay una apuesta por los cuidados de calidad desde el sistema sanitario público y el hecho de que hasta ahora no se tenga no quiere decir que no sean capaces de tenerlos que no vayan a trabajar en todas áreas y todas las provincias para tener esta prestación que no quieren conveniar.

Casado ha asegurado que los cuidados paliativos se prestan en la parte más importante de todas las etapas vitales y ve fundamental "cómo se muere de manera digna, acompañada", por ello hay que trabajar "de manera intensa" y van a empezar por Burgos pero seguirán por otros sitios. "Hay una ley de muerte digna que esperamos que se pueda aprobar en breve que tiene garantizar esta cuestión fundamental", ha afirmado.

En el caso del Divino Valles, ha rechazado las críticas socialistas por criticar cuando se convenia y cuando no se hace y ha explicado que a finales de diciembre había situación mala por ambas partes, dado que el propio hospital decía que no podía seguir manteniendo la situación por déficit económico "muy importante" y el sistema sanitario no llegaba ni al 50 por ciento de las prestaciones.

Así, durante estos tres meses se han dado los requisitos que se necesitaban servicios para el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) y el jefe del Servicio de Medicina Interna trasladaba su disconformidad, sin que llegasen soluciones y además daban más trabajo.

Por ello, durante este tiempo se ha trabajado en proyecto de indicadores, actividad y resultados versus a lo que se tiene y no y no solamente no se ha cumplido, sino que cada vez la situación ha ido peor y en un momento determinado se ha intentado valorar con el Hospital la posibilidad de asumir una prestación tan importante por parte de lo público, "que es lo que se quiere, que sea resuelta la prestación por lo público".

INCUMPLIMIENTOS

En concreto, en el convenio con la Orden San Juan de Dios se preveía la utilización de 80 camas y en el ejercicio anterior quedaron reducidas a 45, mientras que en lo que va de esta no se ha pasado de 40. En el primer trimestre las estancias sumadas son 3.321, lo que, en una extrapolación anual, serían 13.284, lejos de las 21.800 estipuladas, el 61 por ciento del total de lo previsto. En cuanto a la actividad quirúrgica, en 2020 fue inferior al 50 por ciento de lo fijado, situación que no ha mejorado con 215 pacientes, que al año serían 860, sobre los 1.900 previstos, lo que supone el 45 por ciento.

Así, Casado ha explicado que el gerente del HUBU garantiza que "a corto plazo" tanto en espacio como en profesionales se puede dar una buena solución y, "a medio plazo", se trabaja para que las actuaciones que se hacían en el San Juan de Dios se puedan hacer en el Divino Valles.

En cuanto a los profesionales de este centro, la consejera ha aclarado que la legislación no permite asumirlos en la pública directamente y los sindicatos, "con buen criterio", tampoco, pero ha aclarado que los que pasen a bolsa y se necesiten serán "absorbidos", pero no pueden saltarse derechos laborales de las personas que están dentro del sistema.

La titular de Sanidad ha añadido que da la sensación de que en Burgos se aprecia este hospital, pero ha señalado que el número de reclamaciones que se tienen ahora "no tienen nada que ver con las que se tenían antes" y son en relación a la insuficiencia de profesionales.

Por ello, garantizan que pueda utilizarse de momento el HUBU y se trabaja para que Divino Valles sea de media estancia y un espacio especial para esta prestación.

Por su parte, el procurador socialista Jesús Puente ha afirmado que el HUBU tiene capacidad, pero se necesita más espacio y ha advertido de que la concesionaria pedirá una subida del canon para el próximo año si se pone un nuevo servicio y ha agregado que no se ha visto en los presupuestos una estrategia para sustituir lo que se hace en el San Juan de Dios.