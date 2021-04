EnValenciàVLC, nova campanya de l'Ajuntament de la capital per a fomentar la llengua

El Gabinet de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de València ha començat una campanya per a "fomentar l'ús del valencià en tots els barris i pobles de la ciutat, amb l'objectiu d'arribar a diferents perfils i franges d'edat".

"A València es parla valencià. Demostrem que sí. Explica'ns on te l'has trobat quan no te l'esperaves. Fes-ho amb #EnValenciàVLC i etiqueta a una altra persona per a animar-li a fer-ho també". Aquesta és la crida que llança l'Ajuntament de València per a promocionar el valencià en la ciutat, ha indicat el consistori en un comunicat.

"Volem omplir les xarxes socials d'experiències quotidianes positives viscudes a València en valencià, i trencar prejudicis amb l'hashtag #EnvalenciàVLC", ha destacat la regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, durant la presentació d'aquesta iniciativa "impulsada per a normalitzar i gaudir del privilegi de comptar amb la nostra diversitat lingüística que ens fa únics en el món".

La regidora ha assenyalat que per a l'Ajuntament la recuperació d'espais d'ús per al valencià, per a fer-lo present en tots els àmbits de la vida ciutadana, "és de gran importància"; i ha parlat de "l'esforç i treball desenvolupat durant els últims anys per a reintroduir el valencià en l'administració, formar als treballadors i treballadores en competències lingüístiques i consolidar diverses campanyes de promoció pròpies".

"Ara -ha ressaltat- amb un gabinet de Normalització lingüística consolidat i amb la seua estructura reforçada és el moment de començar una nova etapa, obrir les portes de l'Ajuntament i fomentar l'ús del valencià entre la ciutadania", un repte en el qual considera que "les xarxes socials juguen un paper clau".

Campanyes en xarxes

El Gabinet de Normalització Lingüística, present en Facebook, Instagram, YouTube i Spotify, "ofereix continguts atractius en la llengua pròpia i materials diversos per a dinamitzar l'ús del valencià, com per exemple campanyes, passatemps, iniciatives literàries, tallers de lectura i llistes de música en Spotify", ha assenyalat la regidora en destacar que a partir d'ara, amb la implantació d'una marca renovada, "València en Valencià", "l'Ajuntament espera augmentar la presència de la llengua pròpia en la ciutat".

Luisa Notario ha explicat que per a elaborar la planificació dels continguts, s'han analitzat les línies de publicació de l'últim any amb la finalitat de detectar els interessos de l'audiència, dissenyant continguts més atractius alineats amb els desitjos del públic.

Entre les noves propostes figuren especialment campanyes de sensibilització per a trencar prejudicis lingüístics en Facebook i Instagram; una recopilació de 35 llistes de música (3 temàtiques, 8 per moments i 24 per gènere en Spotify; o una llista amb un centenar de versions de karaoke en valencià per a la plataforma YouTube).

"Com a institució tenim la responsabilitat de fomentar espais d'ús per al valencià perquè és patrimoni cultural de tots i totes les persones que vivim en la ciutat de València, independentment de la llengua que parlem habitualment, aporta riquesa a la nostra identitat com a poble i ens fa únics en el món.

"Quan compartim la llengua amb normalitat, el valencià aflora a tot arreu: en els nostres carrers, en converses de bar, al transport públic, als comerços", ha manifestat la regidora en celebrar "els comerciants que t'atenen en valencià, els companys de treball, que resulta que el saben parlar, l'amistat del gimnàs que comença a fer-ho o el nou veí que el vol aprendre. Totes les persones que parlem valencià ens hem trobat situacions similars", ha afirmat.

Per això, ha reiterat que "des de l'Ajuntament animem a la ciutadania a compartir les seues experiències amb l'hashtag #EnvalenciàVLC i transmetre la idea que el valencià està viu en la ciutat més enllà de l'àmbit familiar".

Així mateix, Luisa Notario ha agraït el treball del GNL "que és un servici municipal des de setembre de 2015 i ha viscut un continu reforçament de la plantilla per a diversificar i intensificar les accions per a promoure l'ús del valencià dins i fora de la institució prestigiant la nostra llengua".

Finalment, ha recordat tasques d'assessorament lingüístic, de formació de treballadors i treballadores municipals en competències lingüístiques amb iniciatives com la de "Voluntariat pel valencià", pel qual ja han passat 788 persones (503 aprenentes i 285 voluntàries).

Entre les propostes per a difondre el valencià també destaquen l'oferta de cursos en valencià, i actuacions recents com les Rutes Literàries per a acostar la ciutadania la literatura escrita en valencià promocionant l'obra dels poetes i poetesses valencianes. La primera ruta fa un recorregut de l'obra de Vicent Andrés Estellés.