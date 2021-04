Giner exigeix a Ribó que "complisca l'acord que va firmar en 2015 per a recuperar la Ciutat de l'Artista Faller

Així s'ha pronunciat durant una visita a la Ciutat de l'Artista Faller, al costat de la regidora de Ciutadans Amparo Picó. En declaracions als mitjans, Fernando Giner ha explicat que, amb motiu del Dia Mundial de l'Art, des de la seua formació han volgut "fer un homenatge als artistes fallers que són els que representen la nostra tradició i gran part de la nostra cultura".

"Per desgràcia, la Ciutat de l'Artista Faller es troba igual que en 2015, que és quan aconseguim arribar a un acord amb tots els grups municipals per a la seua recuperació. Sis anys després, ens trobem que està en estat d'abandó i li exigim a Ribó que complisca el que va firmar i que recupere la Ciutat de l'Artista Faller", ha agregat.

El portaveu de Ciudadanos ha afirmat que "si no existira la Ciutat de l'Artista Faller estaria algú proposant crear-la, per açò demanem a l'alcalde que, a més de la part urbanística, faça realitat punts senzills i molt concrets de l'acord com que arribe el bus turístic, perquè ni això s'ha complit". "L'acord arreplegava 10 punts que amb prou faenes s'han complit", ha insistit.