Cvirus.- La Generalitat porta recaptats 210.000 euros per sancions imposades per incompliment de la normativa covid

En aquest període, el Servici d'Espectacles ha rebut 144.000 multes que està gestionant, segons les dades facilitades per la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. Aquest servici rep les sancions des de les diferents Forces i Cossos de Seguretat (Policia Nacional Adscrita, Policia Nacional, Policies Locals i Guàrdia Civil).

D'aquestes 144.000 actes de denúncies, 65.000 són de València, 60.000 Alacant i 19.000 Castelló. Des d'agost fins al 15 d'abril s'han iniciat (introduït en el sistema) 15.618 actuacionsadministratives, de les quals s'ha iniciat el procediment sancionador de 7.777 per part d'un funcionari i han finalitzat 2.114 expedients.

Respecte a les sancions imposades, el 94 per cent ha sigut per l'ús inadequat o no portar la mascareta, el 4% per saltar-se el confinament i l'altre 4% per altres motius. A més, s'ha sancionat 707 establiments.

PLA DE XOC

Amb l'objectiu d'oferir una resposta "més eficaç" a les necessitats plantejades davant el volum de les sancions covid rebudes pel servici d'espectacles des que el passat 25 de juliol va entrar en vigor el Decret del Règim Sancionador, Justícia ha engegat un Pla de xoc per a gestionar les sancions, que compta amb un pressupost de 5,3 milions d'euros.

Aquest Pla comprèn el reforç de la plantilla del Servici d'Espectacles i Establiments Públics, que ha passat d'estar compost per cinc funcionaris al juliol de 2020 a 21 en l'actualitat.

A més, la Conselleria està ultimant el procés de selecció de 52 persones més (25 tècnics jurídics, 10 administratius i 17 auxiliars) per a una secció específica per a la tramitació dels expedients sancionadors per temes de covid. En total, per a personal i gastos de funcionaments la Conselleria té prevista una inversió de 2,2 milions d'euros.

Segons subratlla la conselleria, el Servici d'Espectacles i Establiments Públics, que és el departament depenent de la Secretaria Autonòmica de Seguretat i Emergències encarregat de la seua tramitació, estava dimensionament per a absorbir entre 250 i 300 denúncies a l'any en l'àmbit de la seua competència.

A partir del mes de novembre, amb la introducció de noves mesures restrictives per a frenar els contagis, el nombre de denúncies va augmentar "de manera exponencial", i especialment en el mes de desembre quan, en augmentar els controls per part de les Forces i Cossos de Seguretat, el nombre de denúncies diari va pujar fins a les més de 500 al dia.

També s'ha procedit a la contractació d'una empresa especialista en la gestió de multes per un any de durada i un pressupost d'1,7 milions d'euros.

Aquest Pla de xoc comprèn un servici addicional de correus, per 1,2 milions d'euros, per a realitzar totes les notificacions tal com estableix la normativa. Es calcula que s'enviaran unes 20.000 cartes mensuals.

Divendres passat el ple del Consell va aprovar la declaració d'emergència de la contractació del servici tècnic complementari de suport al règim sancionador contra els incompliments de les mesures de prevenció davant la covid-19 a la Comunitat Valenciana.

Davant el nombre d'actes de denúncia per incompliment de la normativa i davant la "excepcionalitat" del moment, s'ha requerit la necessitat de contractar per emergència un servici tècnic complementari de suport al règim sancionador de la Conselleria, ja que l'administració no disposa de recursos humans suficients per a fer front a la tramitació d'aquest volum de sancions.

El contracte s'ha adjudicat a l'empresa Martínez Centro de Gestión, per un import de 1.742.400 euros (IVA inclòs) i té una durada màxima d'un any. L'objectiu és aconseguir la tramitació de tots els procediments administratius de caràcter sancionador, inclosa la gestió del cobrament de les sancions, que s'imposen als infractors.