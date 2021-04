Sobreseído el caso del camarero acusado de manipular a una anciana para que le dejara su herencia millonaria

En su auto, que ha sido recurrido en reforma y apelación por la acusación particular, la juez instructora ha resuelto el sobreseimiento, como también ha solicitado la Fiscalía, tras alegar que una vez practicadas las pruebas acordadas no se observan indicios de criminalidad en la conducta del investigado, según la información del diario el Norte de Castilla recogida por Europa Press.

"Aunque no podamos desconocer que los padecimientos cognitivos de la finada dificultaran expresar libremente su voluntad, lo que ni siquiera fue apreciado por la notaria, tal circunstancia no implica necesariamente que hubiera un ardid del investigado para que otorgara testamento a su favor, no pudiendo descartarse que su verdadero interés fuera testar en favor de quien lo hizo, por carecer de parientes directos, porque la relación con su sobrina política no pasaba por su mejor momento y porque le unía al investigado un fuerte vínculo de amistad, apreciado por quienes la conocían a la fecha del otorgamiento del testamento", según justifica el auto judicial.

Las diligencias ahora sobreseídas fueron abiertas a raíz de que una sobrina de la anciana, que inicialmente era su heredera universal y encargada de su custodia, denunciara ante la Guardia Civil la posible estafa cometida sobre su tía tras enterarse de que ya no figuraba en el testamento y sí el denunciado.

El investigado, J.C.V, camarero de profesión, sostuvo ante la juez del caso que el 28 de julio de 2017 acompañó en taxi a la nonagenaria, A.Z.Z, clienta de su bar, hasta una notaría sin saber cuál era el motivo de dicho traslado, ya que, según añadió, ni siquiera subió con la anciana.

En su descargo, explicó que no sabía que la mujer le había dejado como heredero universal de su fortuna, algo de lo que no tuvo noticias hasta diciembre de 2020 cuando el caso acabó en el juzgado, momento en el que, como así también advirtió su abogado, realizó una expresa renuncia a la fortuna.

También declaró, como perjudicada, la sobrina de la anciana y denunciante de los hechos, que ratificó la denuncia tras advertir de que su tía era una persona vulnerable, y, en calidad de testigo, la notaria en cuya notaría se efectuó el nuevo testamento.

Esta última relató que el día de autos, el 28 de julio de 2017, recibió en su despacho únicamente a la anciana y un abogado y que en un momento dado permanecía a solas con la primera para efectuarle una serie de preguntas para comprobar su capacidad.

UNA PERSONA CERCANA

En este sentido, aseguró que la percepción obtenida es que no estaba incapacitada tras explicarle la mujer que estaba casada y que, al no tener descendientes, quería hacer testamento en favor de una persona cercana con la que no guardaba parentesco pero que era a la que acudía cuando necesitaba algo.

En este acto, la anciana, además de expresar su deseo de no acabar en una residencia, otorgó poderes al abogado para que acudiera en su nombre a los bancos para conocer el estado de sus cuentas y testó en favor del ahora investigado, sin que la notaria sospechara circunstancia irregular alguna.

Tras la muerte de la nonagenaria y empresaria vallisoletana A.Z.Z, su sobrina, única familia y quien creía ser heredera universal, acudió a la notaría de cabecera para informarle sobre el fallecimiento de su tía.

En ese momento, se le informó de que no se le podía entregar el testamento pues, aunque años antes su tía le habría nombrado heredera universal de su fortuna, un par de semanas antes de que fuese declarada judicialmente incapaz creó un nuevo testamento en el que nombró como heredero universal de todos sus bienes al investigado y, en caso de morir antes éste, al hermano de esta persona.

Tras presentar la correspondiente denuncia ante la Comandancia de la Guardia Civil por la posible estafa cometida al haberse manipulado a una persona con Alzheimer y demencia senil que pocos días después sería declarada incapaz, los hechos delictivos comenzaron a investigarse en el Juzgado de Instrucción 3 de la capital, que ahora ha dictado auto de sobreseimiento provisional.